07. septembar 2019.

PREZIDENTE, dos goles, dos goles - poručio je Mateo Garsija koliko će puta biti strelac u derbiju kada se upoznao sa Miloradom Vučelićem, prvim čovekom naše kompanije i FK Partizan. Obojica su se iskreno nasmejala posle ovog simpatičnog obećanja argentinskog "đavolka" i novog napadača Crvene zvezde "ispaljenog" pre nekoliko dana, prilikom gostovanja "Novostima".







Međutim, nije bila šala, štos. Dvadesetdvogodišnji Garsija je nešto kasnije, maksimalno ozbiljan ponovio šta je planirao da uradi na svom debiju protiv Partizana, 21. septembra.





- Mnogo sam slušao o velikom rivalstvu između dva najveća srpska kluba, stigao sam i da pogledam neke snimke sa prošlih okršaja. To je prava utakmica za mene, da se pokažem. Daću dva gola Partizanu, obradovaću naše sjajne navijače. Velike utakmice me inspirišu. Prošle sezone sam u dresu Arisa dao dva gola PAOK-u u derbiju Soluna, jedan u prvenstvu i jedan u Kupu Grčke. Spreman sam da to ponovim i u Zvezdi - pun je samopouzdanja Garsija.





Kako da ne bude, od kada je stigao na "Marakanu" 18. avgusta, postigao je dva mnogo važna gola, na svega tri odigrane utakmice. Već na debiju u Bernu je oduševio, zatresao mrežu i dao veliki doprinos da se eliminiše Jang bojs i kasnije, ostvari plasman u Ligu šampiona. U Novom Sadu je evrogolom doneo trijumf crveno-belima.





- Sve se desilo jako brzo, došao sam i nisam imao vremena da se adaptiram. Tri dana po dolasku igrao sam u Bernu protiv Jang bojsa, trener Milojević je hteo da budem starter. Ispalo je sve kako sam mogao da poželim. Mnogo sam srećan što sam već na prvoj utakmici ostavio dobar utisak.





IDOL MESI, KO DRUGI? NIJE ni trebalo postavljati pitanje Garsije ko mu je fudbalski idol.

- Mesi - odgovorio je kao iz topa. - U Las Palmasu sam igrao protiv njega, izgubili smo sa 4:0. On i Maradona su dva najveća igrača u istoriji fudbala, ne mogu da se porede. To je za nas Argentince jednostavno tako.

- Čim smo ušli u ozbiljne pregovore, znao sam da je Zvezda najbolji klub za nastavak moje karijere. Pored ponude Olimpijakosa, bilo je i drugih, ali sam posle razgovora sa čelnicima i trenerom Milojevićem brzo doneo odluku. Zvezda je veliki klub sa fenomenalnim navijačima, ima snažnu ekipu koja drugu godinu zaredom igra Ligu šampiona i siguran sam da sam izabrao pravu sredinu u kojoj mogu samo da napredujem. Zvezda se lavovski borila da ga dovede i otkupi od Las Palmasa, transfer je koštao oko dva miliona evra. A Matea je naprečac osvojio i naterao srpske ljubitelje fudbala da komentarišu njegove golove, poteze, brzinu.





Na "Marakani" se od prvog dana oseća kao kod kuće.





- Imamo sjajnu grupu igrača, atmosfera je jako dobra i već se osećam članom ekipe. Prvo su me dočekali kapiten Marin i Kanjas. Pričali smo, o svemu su me upoznali. Marko je napravio veliko ime, znam ga odranije iako nismo u Grčkoj igrali jedan protiv drugog. Pravi je lider i najbolji igrač ekipe, ali sam se odmah uverio da je tim Zvezde prava, snažna grupa i da joj je to glavni kvalitet. Protiv Kanjasa sam igrao prošle sezone u grčkoj ligi i još tada se uverio da je odličan vezni igrač.





Sa trenerom Vladanom Milojevićem skapirao se iz prve.





- Mnogo mi je bilo bitno što je trener od starta pokazao da ima veru u mene, dobio sam ogromno samopouzdanje. Sviđa mi se što je usadio snažan borbeni duh u ekipu, što se dobro zna ko šta radi i zašto se bori. Imamo ideju, taktički smo jaki. Kako bude vreme prolazilo, borićemo se za velike ciljeve, igraćemo sve bolje.







Garsija je uveren da Zvezda ima šta da pokaže ove sezone u Ligi šampiona.



NAJLEPŠE SA ANTONELOMDEVOJKA Antonela brzo je ulepšala prve Mateove dane u srpskoj prestonici.

- Stigla je pre nedelju dana, jako joj se sviđa grad, kao i meni. Još se navikavamo, nekoliko puta smo šetali po centru. Nas dvoje smo već šest godina zajedno, prva ljubav još dok smo bili deca. Mnogo smo srećni zajedno - otkriva Garsija.





- Odgledao sam mečeve iz prošle sezone kada je ekipa bila u "grupi smrti". Uveren sam da i sada može da se napravi podvig sličan onom protiv Liverpula. Imamo opet jako teške rivale, ali mislim da smo jači nego prethodne sezone. Moramo da iskoristimo prednost našeg terena, snagu koju dobijamo od naših navijača. Iako sam čuo kakvu atmosferu prave, iznenadio sam se u revanšu sa Jang bojsom. Ta strast, navijanje, to je nešto što mora da se doživi. Bajernu, Totenhemu i Olimpijakosu neće biti lako u paklu "Marakane".









Malo je falilo da ode u Olimpijakos, a sada će se protiv najboljeg grčkog tima u evropskoj eliti.







Mateo Garsija s devojkom Antonelom



- Nisam im dao gol prošle sezone, eto nove prilike za to. Gledao sam ih i sada u kvalifikacijama, bili su baš dobri, Valbuena se pokazao kao njihov glavni adut. Ipak, mislim da je Crvena zvezda po kvalitetu u najmanju ruku na istom nivou i da možemo da ih pobedimo i budemo ispred Atinjana na tabeli.

Mateova strast su golovi. Iako je levonog, kaže da protivničke mreže podjednako dobro trese i desnicom.





- Malo je čudno, prošle sezone sam u Arisu postigao 11 pogodaka, skoro pola, odnosno pet, dao sam desnom nogom. Na taj način sam dao i prvenac u Zvezdinom dresu u Bernu. Fudbal je moja najveća strast u životu, maksimalno sam mu se posvetio. Moj cilj ove sezone u Zvezdi je da budemo opet šampioni, da budemo jaki u Ligi šampiona i da se u grupi priča da smo jedna jaka i ozbiljna ekipa. Moja želja je da igram većinu utakmica i da dam što više golova jer je to meni najbitnije u fudbalu.





Odmalena je znao da će biti fudbaler, što je san svakog Argentinca.









- Sa sedam godina sam počeo, u školi fudbala Velodrokm iz Kordobe, gde sam rođen. I tu mi je trener odmah rekao da moram da idem u jaču ekipu. U mojoj porodici svi fanatično navijamo za Institut i otac me je odveo na probu. Celo detinjstvo sam tu proveo i već s 16 godina debitovao sam za Institut u argentinskoj Primeri. Bio sam član juniorske reprezentacije do 15 i 16 godina. Španski Las Palmas me je angažovao u osamnaestoj.





U Kordobi su mu roditelji i dva mlađa brata.





- Bruno je veoma mali, stariji Ignasio ima 11 godina i sa velikom strašću igra fudbal, već je u Institutu. Siguran sam da će biti bolji od mene. Roditelji su razvedeni, majka ima fabriku paste i mnogo posla. Kada budu mogli, sigurno je da će doći u Beograd da me posete.





ZVEZDA BRŽA OD OLIMPIJAKOSA





- Branko je prvi predložio Garsiju jer ga poznaje iz Las Palmasa, a u Zvezdi su ga već dobro znali i složili se da bi bio pravo pojačanje. Ekspresno smo Matea strpali u avion za Beograd. Olimpijakos je bio u igri i pre toga, ali sa nižom ponudom. Čim su čuli da pregovara sa Zvezdom, znatno su podigli ponudu, čak su, kao sam čuo, poslali i privatni avion po njega. Ispalo je sve dobro, jer se Mateo načelno prvo dogovorio sa Olimpijakosom, u Atini ostavio stvari i dva kučeta. Međutim, na njega su presudan uticaj imali, prvo Milovanović, a kasnije Terzić, Mrkela i Milojević da potpiše za Zvezdu - otkrio nam je Zoran Stojadinović.

MATEO Garsija je bio u "Novostima" u društvu bivšeg asa Branka Belog Milovanovića, sada direktor internacionalnog skautinga Lasa Palmasa, njegovog sina Nikole i poznatog menadžera Zorana Stojadinovića. Oni su mnogo pomogli da Argentinac prelomi i izabere Zvezdu, jer je skoro bilo gotovo da prelazi u Olimpijakos.