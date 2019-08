M.B. | 31. avgust 2019. 17:40 | Komentara: 0

Došlo je do razmimoilaženja oko dinamike isplate, a nismo uspeli ni da utanačimo finansijske uslove koji bi zadovoljili igrača, kaže direktor Partizana Miloš Vazura

SAGA o prelasku 18-godišnjeg defanzivca Partizana Strahinje Pavlovića u Lacio je završena, ali bez hepienda pošto je danas u popodnevnim časovima da dogovor o petogodišnjoj saradnji neće biti stavljen na papir.

Italijanski “Mesadjero” je kao i pre desetak dana u prvi plan stavio navodne zdravstvene probleme štopera Partizana, a generalni direktor crno-belih Miloš Vazura koji je poslednja dva dana boravio u Rimu sa Pavlovićem oštro demantuje da su medicinski pregledi ukočili celu priču.

- To je neistina jer su svi Pavlovićevi rezultati na testiranjima bili dobri, a za to imamo i pismenu potvrdu. Dakle, do prekida pregovora sa Lacijom oko Pavlovićevog transfera nije došlo zbog bilo kakvih loših rezultata na pregledima - kategoričan je Vazura.

Prvi operativac crno-belih zatim i bez pitanja otkriva razlog zbog čega, po svemu što je poslednjih nedelja pisano, unosan posao nije sklopljen.

- Došlo je do razmimoilaženja oko dinamike isplate, a nismo uspeli ni da utanačimo finansijske uslove koji bi zadovoljili igrača. Što se ovog prelaznog roka sve je završeno vezano za priču oko Lacija, a Rimljani su najavili da će se ponovo javiti u zimskom prelaznom roku - objasnio je Vazura.

Partizan je, dakle, ostao bez planiranih 5.5 miliona evra, ali imajući u vidu kvalitet Pavlovića jasno je da taj novac sigurno neće “pobeći”.

OD PONEDELjKA NOVI UGOVOR





PAVLOVIĆ nije potpisao unosan ugovor sa rimskim velikanom, ali ga u Humskoj očekuje novi, revidiran, ugovor.

- Strahinja je veoma važan igrač za nas i zato smo se dogovorili da od ponedeljka ili neki dan tokom naredne nedelje sednemo za sto i parafiramo petogodišnju saradnju sa mnogo boljim uslovima za igrača - istakao je Vazura.