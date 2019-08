J. LEMAJIĆ | 28. avgust 2019. 21:10 | Komentara: 0

ALEKSA jeste veliki fudbaler, ali, verujte, Aleksa je još veći čovek! Vredan, skroman, Hercegovac velikog srca. Kao da su se dogovorili, meštani Gajdobre, sela kod Bačke Palanke, ovako, u jednoj rečenici, opisuju svog prijatelja, komšiju, rođaka i poznanika - Aleksu Vukanovića.

O njegovom golu u meču protiv Jang bojsa, koji je Crvenu zvezdu odveo u Ligu šampiona, pričaju cela Srbija i Evropa. Dok mu se sportska javnost divi, "delije" ga dižu u zvezde, ali o Aleksinom pogotku najponosnije govore njegovi Gajdobračani.

Pre svih, naravno, otac Milorad, majka Jadranka i brat Dragomir, koji su netremice pratili svaki minut utakmice. Otac sa tribina "Marakane", a majka i brat kraj malog ekrana u Gajdobri.



PROČITAJTE JOŠ: ZAOBIŠLI I PONIZILI NOVINARE: Fudbaleri Zvezde u borbenom vozilu otišli na slavlje

NAGRADE MEĐU Aleksinim priznanjima izdvajaju se nagrada našeg lista za najboljeg igrača po izboru kapitena, kao i "Zlatni opanak" i statua osvojena u emisiji "Šljivik", koju je osvojio sa muškom pevačkom grupom.

- Verujte da to veoma teško i emotivno proživljavam. Borila sam se da ubedim sebe da je to njegov profesionalni posao, ali opet je srce htelo da iskoči iz grudi - priča nam, još puna utisaka, majka Jadranka, direktorka OŠ "Aleksa Šantić", koju je i Aleksa završio.

Ponosno nam pokazuje pano koji krasi zidove škole, na kojem su uspešni sportisti koje je ovaj ravničarski kraj naseljen hercegovačkim gorštacima iznedrio. Među njima, u levom uglu, loptu na grudi prima Aleksa, a odmah iznad njega, u dresu reprezentacije Srbije, "napada" Nemanja Bjelica.

- Učili smo ga da u tom svom poslu bude vredan, radan, poslušan i da daje maksimum u svakoj prilici. Tako može da uradi nešto kvalitetno za sebe i svoju budućnost. I kao dete je bio takav, uvek je znao šta hoće i borio se za to - dodaje majka. - Ponosna sam na njega kao igrača, ali sam još ponosnija što je on jedno lepo vaspitano dete, stabilna ličnost, i što zna da odvoji dobro od lošeg. Čuli smo se jutro posle utakmice, zadovoljan je, i još kao da nije svestan šta je napravio. Treba još malo utisci da se slegnu. Želim mu samo dobro zdravlje i da i u budućnosti pokaže koliko može.



Aleksin tata Milorad (u Zvezdinom dresu) sa prijateljima na "Marakani"

Već u pionirskim selekcijama se videlo da je izuzetno talentovan i da odskače od svoje generacije.



- Sa samo 16 godina igrao je za prvi tim Hercegovca, i tada smo se sa komšijskim rivalom, FK Vojvodina iz Tovariševa, borili za ulazak u viši rang takmičenja. To je bila ljuta borba, i njegov pogodak u 87. minutu odveo nas je u višu ligu. Sada je njegov pogodak odveo Zvezdu u evropsku fudbalsku elitu - punog srca priča Mihajlo Mića Ilić. - Ubrzo odlazi u ČSK iz Čelareva. Tada je "eksplodirao", i postaje najbolji igrač Prve lige Srbije, a potom sa Draganom Ivanovićem odlazi u Napredak iz Kruševca. Već tada se Zvezda interesovala za njega, i sada svi uživamo u njegovim igrama u crveno-belom dresu.



Posle fudbala, druga Aleksina ljubav je folklor, koji je godinama igrao u KUD "Gajdobra". Ne samo što je bio kolovođa, već je i bio član muške pevačke grupe sa kojom je osvajao mnogobrojna priznanja.



PROČITAJTE JOŠ: Zvezdin junak Vukanović: Neću zaboraviti gol, dres čuvam do kraja života

- Uvek se diči svojim hercegovačkim poreklom i tradicijom, tako se i rodila ljubav prema folkloru i izvornoj narodnoj muzici. Pevao je gange, najteži oblik pevanja, ponos svojih gorštačkih gena - ističe Miloš Bobalj, predsednik KUD "Gajdobra" i Aleksin drug. - Koliko je talentovan za fudbal, toliko je i za igru. Znao je da posle fudbalskog treninga u Čelarevu biciklom pređe devet kilometara i dođe na probu folklora ili da posle utakmice dres zameni narodnom nošnjom. Pošto je bio najvredniji član i najbolji igrač, jedne godine je dobio povlasticu da ne plaća putovanja na nastupe, a on je nju dao drugu koji je bio siromašan i kome je bila potrebnija. Eto kakav je Aleksa čovek.



Aleksa u narodnoj nošnji

Iako ima puno obaveza, svoje drugare Vukanović ne zaboravlja i svaki slobodan trenutak provodi u rodnoj Gajdobri.

- Uvek se okupimo kada dođe, uvek je pozitivan i pokretač svega. Kad sam mu čestitao i napisao: "Svaka čast care", on mi je odgovorio: "Svaka čast svim momcima" - dodaje Bobalj. - To je on, uvek skroman. Nikada nije sebe isticao, uvek mu je tim bio ispred svega. Jedva čekamo da ga vidimo!

PENALE SMO JEDVA "PRETEKLI"

SVAKA Zvezdina utakmica u Gajdobri je, kako sami kažu, postala praznik. Ko god može, ode da gleda uživo, a ostali to čine po kafićima ili se skupljaju u kućama.

- Penale smo jedva pretekli - u hodu nam dodaje jedan meštanin, upućujući nas na stadion FK Hercegovac, gde je Aleksa napravio svoje prve fudbalske korake.