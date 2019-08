S. ILIJOSKI | 21. avgust 2019. 23:09 |





CRVENA zvezda je ostvarila veliki remi u paklu “Vankdorfa”, Jang Bojs je stigao do remija 2:2 u prvom meču plej-ofa Lige šampiona posle “VAR” penala, ali je pokazao da je sposoban da će i u Beogradu šanse za prolaz u elitu biti 50/50.

TRIK SA OROMTRENER Jang Bojsa Gerardo Seaone najavio je pre meča da bi Miralem Sulejmani mogao da bude na klupi a da Giljerme Oro ne igra sigurno, ali je to bio trik. Sulejmani nije biou protokolu ali je Oro bio na klupi, ušao u 73. i odmah se upisao u strelce.





Nije bilo Marina na terenu, dobro ga je zatvarao Ejbišer, a onda je kapiten Zvezde imao zicer. Mateo Garsija ga je spojio sa golom, Marin je malo oklevao, prebacio golmana ali je Luštengerger izbacio loptu sa gol linije. Nismo videli “VAR” za procenu penala nad Ričmondom Boaćijem jern je golman stigao pre do lopte a Makeli sve dobro procenio, ali je zato viđena panterska odbrana broj tri Milana Borjana. Ovog puta Ngamelu je šutirao pod prečku. Sem starta, Zvezda je dosta dobro pratika jak evropski ritam meča koji je diktirao Jang Bojs.

Povijala se Zvezda pod jakim ritmom, pogrešio je Borjan prvi put na meču, ali je Gobeljić uradio isto što i Luštenberger – izbacio loptu sa gol linije.





JANG BOJS – C. ZVEZDA 2:2 (1:1)





JANG BOJS: Van Bomelos 6,5 – Lotomba 7, Luštenberger 7, Zesiger 6,5, Garsija 6,5 (od 67. Janko -) – Pereira 7, Eibišer 7,5 (od 73. Oro 7), Siero 6,5 (od 57. Fasnaht 7) – Ngamelu 7,5, Nsame 8, Asale 8.





CRVENA ZVEZDA: Borjan 8,5 – Gobeljić 7,5, Pankov 7, Degenek 8, Rodić 7 – Kanjas 7,5, Ivanić 6,5 – Garsija 8 (od 55. Žander 6,5), Marin 8, Vukanović 6,5 (od 85. Petrović -) – Boaći 6,5 (od 77. Tomane -).





IGRAČ UTAKMICE: Milan Borjan (C. zvezda).

Tražila je Zvezda golove, sjajni Miloš Degenek i kapitalac Mateo Garsija su ih doneli, ali pred fantastičnom ofanzivnom trojkom, a posle i četvorkom čudesni Milan Borjan samo je dva puta pao. Dali su igrači srpskog prvaka poslednji atom snage, ali sada znaju kakve su moći rivala. Trebaće im puna “Marakana”, još jedan veliki meč za odlazak među elitu.Slabo je Zvezda ušla u meč, niz grešaka ali i odlučniost Jang Bojsa uslovili su da domaćin iz prve šanse dođe do gola. Nsame je pokazao nadmoć u vazduhu, prebacio poslednju linije odbrane a sprinter Asale lako matirao Borjana na oduševljenje pristalica žuto-crnih. Domaćini su mnogo bolje kontrolisali i loptu i igru na veštačkoj travi, koristio je smušenost crveno-belih koji nisu mogli dva pasa da spoje u prvih 15 minuta. A, onda je Hoze Kanjas stao na loptu, počeo je da pokazuje klasu, a tandem Kninjana Milan Borjan i Miloš Degenek da su ovi mečevi njihovi.Korner Marka Marina bio je oštar a na drugoj stativi Kninjanin je glavom poslao parabolom u mrežu! Zagrmele su “Delije”, skočilo je “pola stadiona”, a Miloš je proslavio gol sa rodbinom na tribini. Slika se potpuno promenila, Zvezda je kontrolisala sve na terenu, a Mateo Garsija pokazao na startu da će biti veliko pojačanje, tehnički perfektan, brz, agresivan iako mu je falilo kiseonika u plućima.Milan Borjan je čuda činio u Kopenhagenu, nastavio je to na čuvenom “Vankdorfu” i to za 60 sekundi. Prvo je skinuo akrobaciju i petu Asalea sa pet metara, a onda i bombu Ejbišera sa 18! Zvezdina odbrana imala je pune ruke posla sa sprineterima domaćina Asaleom i Ngameluo, a posebno sa stamenim Nsaleom koji je dobio skoro svaki duel i gurao stalno lopte u prostor.Gol posle 90 sekundi u nastavku za Zvezdu bio bi idealana scenario potpisan od svih, a dogodio se zahvaljujući dobrom pasu Marina, centaršutu Gobeljića po zemlji, promašaju Boaćija ali golu desnom nogom Matea Garsije, drugog najskupljeg igrača u istoriji kluba za novi delirijum preko 6.000 “Delija”.Jang Bojs je napao iz svih oružja, Zvezda se povukla i čekala kontre. Imala je dve, nisu prošle ali nisu prolazili ni centaršutevi domaćina. Sve što nisu skidali Pankov, Degenek i Rodić, hvatao je kao jabuke čudesni Borjan. “VAR” sistem, prvo gledanje i penal za Jang Bojs. Iako je Makeli prvo pokazao na gol-aut posle starta Boaćija nad Ngameluom, posle pregleda snimka omogućio je Giljermeu Orou da poske samo dva minuta pogodak sa bele tačke.STRELCI: Asale u 7. i Oro u 75. iz penala za Jang Bojs, a Degenek u 18. i Garsija u 46. minutu za Crvenu zvezdu. Stadion: Švajcarska u Bernu. Gledalaca: 32.000. Sudija: Dani Makeli (Holandija) 7. Žuti karton: Nsame, Eibišer, Siero (J. Bojs), Žander (C. zvezda).