A. Šoškić | 15. jun 2019. 21:55 |

Molio bih sve koji izmišljaju da me ostave na miru, blizu sam posla, ali ne u Srbiji - rekao je srpski stručnjak

IMAM druge planove, želim svakodnevno da radim, trenutno mi selektorski posao nije u prvom planu. Uz to, niko iz Fudbalskog saveza Srbije me nije zvao, pa bih zamolio sve koji izmišljaju razne priče i cifre koje navodno tražim da me ostave na miru - poručuje Slaviša Jokanović, za "Novosti", na temu eventualnog dolaska na klupu "orlova" posle smene Mladena Krstajića.





Čim je, posle kraha u Ukrajini (5:0), krenula priča o promeni u srpskoj reprezentaciji, počela je i licitacija. Jokanovićevmo ime, naravno, odmah u takvim situacijama izbije u prvi plan, jer je kao trener uglavnom ređao samo uspehe. Počeo je u Partizanu (dve duple krune, prvi u istoriji koji je uspeo da je odbrani), bio prvak Tajlanda, uveo je Makabi u Ligu šampiona, Votford i Fulam u Premijer ligu... Sam se izborio da uvek bude prva ili među prvim željama ljubitelja fudbala u Srbiji.





- Lepo je kad ljudi cene ono što si postigao. Posao selektora, međutim, u ovom momentu nije realna opcija. Volim da sam svakodnevno na terenu, a to mogu da ostvarim samo u klubu. Nacionalni tim se okuplja jednom u dva ili tri meseca u proseku, što je u ovom trenutku predaleko od mojih želja. Jednog dana je moguće, ako budem imao priliku - ističe Jokanović.





Istovremeno, iz dana u dan pojavljuju se i poturaju priče kako je razgovarao sa čelnicima FSS, ali je problem što traži ogroman novac. To Jokanoviću prilično smeta, jer nije istina:





- Neka me ne guraju u lažne priče. Oduvek sam duvao samo u svoju supu i gledao isključivo u svoje dvorište. Ne znam kome je u interesu da izmišlja i pominje milione evra. Neko to čita i može svašta da pomisli. A jedina istina je da sve to nije istina - dodaje Jokanović.





Sa Fulamom se rastao 14. novembra. Čeka novi posao, ali ne u Srbiji.





- Neke priče stalno postoje. Blizu sam novog posla, koji u ovom trenutku sigurno neće biti selektorsko mesto kod nas.