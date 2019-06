Novosti online | 14. jun 2019. 23:10 | Komentara: 0





Podsećamo, fudbaleri Crvene zvezde Filip Stojković i Mirko Ivanić, zajedno sa selektorom Ljubišom Tumbakovićem, odbili su da izađu na teren na meču protiv tzv. Kosova u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Savićević je optužio Terzića da je imao veliki uticaj na igrače svog kluba da donesu takvu odluku i ostave tim na cedilu, a tom prilikom uputio je na račun generalnog direktora šampiona Srbije niz kritika.









Ekspresno je stigao i odgovor, a Terzićevu poruku prenosimo u celosti:





- Rekao sam već pre nekoliko dana da ne treba mešati politiku i sport i da je odluka dvojice igrača Crvene zvezde da ne igraju protiv Kosova njihova lična odluka. Igrači Crvene zvezde nisu odbili da igraju za Crnu Goru, to im je i čast i zadovoljstvo, već su odbili da igraju protiv takozvane države Kosovo i stoje mirno pred himnom i zastavom nepostojeće države Kosovo - počeo je Terzić.



Odgovarajući prvom čoveku crnogorskog fudbala, on je dodao...



- Savićević je pre dva meseca posle žreba saznao da će Crna Gora igrati protiv Kosova i znao je da ima selektora i 5 igrača iz Srbije. Tada je kao odgovoran i mudar predsednik trebao da ih sve pozove i pita: 'Ljudi, da li imate problem da kao građani Srbije igrate protiv Kosova?'. Zašto to tada nije uradio je pitanje za njega. Ne razumem ludilo Dejana Savićevića i njegovo pominjanje moga imena, navijača Crvene zvezde, raznih službi i vlasti u Srbiji jer sve što je izrekao je laž.







Terzić je zatim ponovio da je odluka Stojkovića i Ivanića bila usmerena prema "Kosovu", a ne prema državi za čiju reprezentaciju igraju.



- Stav dvojice igrača Crvene zvezde je stav protiv Kosova a ne stav protiv Crne Gore koju i ja lično i svi u Crvenoj zvezdi i volimo i doživljavamo kao nezavisnu ali bratsku nam državu. Zašto je Dejan Savićević ovim izjavama sebe stavio u funkciju negativne politike prema Srbiji nije mi jasno, ali neka njemu služi na čast. Crvena zvezda i Srbija su mu dali ime i prezime, ljubav i emociju, i ja iskreno želim da Dejan Savićević i posle ovoga dolazi u Beograd kao veliko ime i ljubimac naših navijaca, i bude dočekan kao jedan od najvećih igrača koje je Crvena zvezda ikada imala - poručio je Terzić za beogradske medije.