V. Mitrić | 14. jun 2019. 21:35 | Komentara: 0

Neki su hteli da ga obezvrede, da umanje njegov talenat, ali kako su to činili, Luka je bio sve bolji i uspešniji - kaže Lukin otac

LUKA je, još kao dečkić, kad je imao pet, šest godina, počeo, uz Zvezdu, da navija za Real, pa je, sasvim prirodno, što je potpisujući ugovor za ovaj veliki, kraljevski klub rekao da je najsrećniji čovek na svetu! Ovo nije vrhunac u karijeri mog sina, ovo je samo nova faza, u kojoj će njegove igračke vrednosti postajati još veće, a rezultati još bolji. Siguran sam u to, jer znam svoje dete, kaže u razgovoru za "Novosti" Lukin otac Milan Jović, koji je i sam bio fudbaler i igrao je u Loznici, Borcu iz Lešnice, Slogi iz Lipničkog Šora.

Od kuće Jovića do Drine je manje od kilometar. Luka je prve fudbalske korake počeo u Loznici, kao četvorogodišnjak, kada je već bilo jasno da je raskošni talenat od kada ga, otac Milan i majka Verica, prate u stopu, a kasnije i sestra Milijana koja u Beogradu studira jezike.

LUKA PUN LjUBAVI LUKINA porodica je u Beogradu. Uskoro ih očekuje selidba u Madrid, gde ih čeka vila. - Mog Luku ne mogu da promene ni najveće pare ovog sveta. U to smo i supruga i ja sigurni, kao što smo bili sigurni da će da uspe. A te dve stvari su nam podjednako bitne. Ostaće dobar i čestit čovek, čovekoljubac, kulturan i vaspitan da se ponosimo njime za sva vremena. Pun je ljubavi i razumevanja za ljude, mada je i sam prošao trnovit put do uspeha, što najbolje znamo mi i on.

- Već 21. jula Luka igra za Real protiv Bajerna, u Hjustonu, siguran sam da će dati gol toj nemačkoj ekipi, jedinoj kojoj još nije zatresao mrežu - priča nam Milan. - Luka mnogo, mnogo voli Zvezdu, od malih nogu. To je neviđena ljubav. Čini mi se, kad bi ga sad Zvezda pozvala, a ako bi dobio saglasnost Reala, da bi došao da joj pomogne, recimo, u Ligi šampiona. Srećan je kako je dočekan u Madridu, uz najviše počasti, pažnju i poštovanje i predstavnika kluba i igrača i publike. Znali smo i supruga i ja da će doći ovaj dan.

Luka je, kaže Milan, imao punu podršku roditelja, koji su stizali uvek da odgovore njegovim potrebama. Nebrojeni su klubovi, pre svega u Beogradu, koji su hteli da vide u svojim redovima Luku. Roditelji su ga, kao malog, odvodili na mnoge utakmice, stizali su i vraćali se kako oni znaju i umeju, uz obaveze u domaćinstvu, jednom od najvrednijih i najuređenijih u selu i rad u marketu u susednom selu Glavičicama.

- Bilo je veoma pažljivih ljudi prema njemu, dok je bio u Beogradu, koji su ga gledali kao svoje dete, ali i onih koji nisu imali nikakav osećaj prema deci, pa su išli tako daleko da ga nazivaju "pekarom", jer je moje dete, ponekad, moralo da jede i u pekaricama, pošto u Beogradu nije imalo tatu i mamu uz sebe. Neki su hteli da ga obezvrede, da umanje njegov talenat, ali kako su to činili, Luka je bio sve bolji i uspešniji. Znali smo da će biti tako, jer smo znali šta smo rodili i kako je stasavao. Neka onima koji su ga gušili to služi na čast, a hvala svima do Boga miloga koji su bili uz Luku. Luki takve stvari nisu pokvarile sliku o ljudima, jer zna da se zbog nekog Nikole ne mrzi Sveti Nikola.

Veče uoči odlaska u Madrid, Luka je bio kod kuće oko dva sata. Skupili su se u kući familija, komšije, prijatelji... Bilo je, kaže Milan, "svečano, lepo i prijatno". Svi su slavili Lukin uspeh, smatrajući ga i svojim. Činjenica da je Real po Luku poslao specijalni, privatni avion, kaže naš sagovornik, već je pokazala kako veliki klub gleda na novog napadača.

Upitan da li će se i šta promeniti u njihovom životu posle tako vrednog ugovora njihovog sina, Milan i Verica kažu da neće "ama baš ništa". Nastavljaju da rade gde su stali, da vode poljoprivredno domaćinstvo i market u Glavičicama.

- Nema razloga bilo šta da se menja, jer ovo je samo jedan od budućih uspeha našeg sina. Pa, nećemo valjda posle svakog da menjamo život, već ostajemo onakvi kakvi smo bili, privrženi svom sinu, njegovoj porodici, unuku Davidu koji ima dve i po godine, snahi Anđeli i kćerki Milijani - zaključio je Milan Jović.