- Ja sam profesionalac i poštovaću svaku odluku FSS. Posle debakla u Ukrajini,ovo je bila sjajna reakcija ekipe. Nama je posle debakla u petak bilo najteže u svlačionici. Ali, čini mi se da se podigla prevelika fama kakvu nisam primetio kada je Brazil na Mundijalu u svojoj kući poražen od Nemačke sa 7:1 – rekao je Krstajić pred domaćim novinarima večeras pola sata pre ponoći.





Septembar je i blizu i daleko. Videćemo da li će sa prvim školskim danima “orlove” prozivati Krstajić ili neko drugi pred duel sa Portugalijom (7.septembar) i gostovanje u Luksemburgu (10. septembar).





ŠTA je bilo do Mladena Krstajića u meču sa Litvanijom, on je odradio. Srbija je pod imperativom pobede ušla u duel sa gostima, osvojila tri važna boda, odigrala dobru utakmicu, ali je veliko pitanje da li je ona i poslednja u selektorskoj karijeri mladog stručnjaka.Na to pitanje odgovor nije imao ni Krstajić koji će (ne)mirno sačekati sredu. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza je, juče u Staroj Pazovi posle izvinjenja upućenog navijačima i celoj naciji zbog istorijskog debakla Srbije u Ukrajini, najavio da će u sredu popodne Izvršnio odbor zasedati i između ostalog doneti odluku i o sudbini selektora.Ostaće mala zagonetka da li je posle utakmice održao praktično oproštajni govor u svlačionici na stadionu “Rajko Mitić”, jer reprezentativci odlaze na malo egzotičnije destinacije do početka priprema u svojim klubovima i beogradska publika će ih, kao i Ronalda i Portugaliju, videti tek početkom septembra.Kako su stvari stajale danas, nekoliko sati pre meča sa Litvanijom, Mladen Krstajić je bio u kategoriji “bivši selektori”. Pitanje je koliko utisak sa duela protiv nejakih žuto-zelenih može da utiče i na ono što će od srede pisati u radnoj knjižici Krstajića.Koliko je selektor juče u Staroj Pazovi bio skoro pa jasan da će napustiti kormilo, večeras je jednom izjavom ostavio ipak malu zadršku.- Nismo planirali samo tri boda posle dva meča ovog juna. U septembru imamo nova dva važna ispita. Ko god da bude na klupi Srbije, ova reprezentacija mora da ima punu podršku nacije – zaključio je Krstajić koji je možda večeras poslednji put obukao trenerku sa grbom FSS.