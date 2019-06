Novosti online | 09. jun 2019. 13:38 |

Posle teškog poraza fudbalske reprezentacije Srbije u Ukrajini (5:0) se predstavnicima medija u Staroj Pazovi obratio prvi čovek saveza Slaviša Kokeza. Pre početka izlaganja je saopšteno da neće biti dozvoljeno postavljanje pitanja.



- Ono što bih želeo da kažem u ime FSS i svoje lično ime, sturčnog štaba i fudbalera, da pre svega da se izvinimo naciji i građanima Srbije zbog debakla koji smo doživeli u Ukrajini i jedne loše utakmice i sramnog poraza. Nije sporan poraz, ono što je sporno za mene i za ljude iz saveza je način na koji smo meč izgubili. Dobar deo odgovornosti ima i rukovodstvo na čelu sa mnom. Kao i stručni štab i igrači – rekao je Kokeza.

Osvrnuo se na dešavanja na stadionu.

- Samo zalaganje i borbenost na terenu za nacionalni dres i grb je nešto što ne sme da se ponovo kao što je bilo u Ukrajini. Svi fudbaleri, a oni koji su ovde, kao i mali broj onih koji nije bio sada na okupljanju je najbolje što Srbija ima. Oni moraju da ginu na terenu, da daju više i bolje nego što to rade u svojim klubovima. Smatram da je to svetinja i da to ne može da bude manje ili isto vrednovan kao klupski dres.

Imao je i posebnu molbu za novinare.

- Ono što bih želeo da zamolim i medije jeste da zajedno sa nama pružimo podršku igračima i stručnom štabu za meč sa Litvanijom. Da svi zajedno dođemo do pobede koja je preduslov svih preduslova da bi u nastavku kvalifikacija uspeli da izborimo plasman na EP što je i naš prioritet. Verujem da naši fudbaleri to mogu da urade. I da će to u narednim mečevima i pokazati. Sve ostale stvari, pitanja, analize, imaćemo posle utakmice sa Litvanijom sastanak Izvršnog odbora koji će se održati sledeće nedelje. Najverovatnije u sredu. Sva pitanja, nedoumice i sve što vas zanima pitate posle utakmice sa Litvanijom. Na svako vaše pitanje ili razmišljanje ćemo vam odgovoriti. Sve kritike, stavove, iznesite posle narednog meča. Mi ćemo uraditi detaljnu analizu i u toku sledeće nedelje ćemo izaći sa konkretnim stavom. Videćemo kakve će odluke biti donete – zaključio je Kokeza.