Dosadašnji kapiten fudbalera Partizana Saša Ilić ocenio je da na Kupu prijateljstva ima mnogo kvalitetnih mladih igrača i rekao da se nada da će turnir nastaviti da se održava.Juniorske ekipe uzrasta do 18 godina iz regiona takmiče se na Zlatiboru na Kupu prijateljstva evropskih klubova.- Nisam prvi put gost na Kupu prijateljstva. Sa prijateljima sam došao da ispratim ovaj vrlo zanimljiv turnir i ujedno da se vidim sa trenerima nekih ekipa sa kojima sam igrao i družio se, a koje dugo nisam video. Iskreno se nadam da će ovaj turnir nastaviti da se održava. Ovde zaista ima mnogo kvalitetnih mladih igrača i odlična je prilika za tu decu, ali i nas strarije, da se družimo - rekao je Ilić za sajt takmičenja.Turniru prisustvuje i Ilićev nekadašnji saigrač iz Partizana Danko Lazović.- Veliko mi je zadovoljstvo, čast i privilegija što sam na Zlatiboru i što sam u prilici da gledam ove divne momke. Neki od njih će, u to nemojte uopšte da sumnjate, sigurno postati vrhunski fudbaleri, tako da je za mene ovo pravo uživanje. Ovakvi turniri su sjajna stvar, sve to sam i ja prošao i zato sa zadovoljstvom dolazim na ovakve manifestacije - rekao je Lazović.On je rekao da poznaje skoro sve igrače iz ekipe Partizana, da ima talentovanih i da se nada da će se sledeće sezone neki od njih priključiti prvom timu.Iako su imali bogate međunarodne karijere i Ilića i Lazovića su uvek posmatrali kroz prizmu Partizana, a Lazović je rekao da mu je to najdraže i najvažnije.- Verujte mi da je to privilegija, odanost, pripadnost nečemu što voliš, jer Partizan je za sve nas kao porodica - naveo je on.Na pitanje kakve uspomene ga vežu za prvi susret sa Dankom Lazovićem, Ilić je odgovorio: "Ma, nikakve".- Šalim se, naravno. Danko i ja se poznajemo dugo. Ja sam ga zaista lepo prihvatio kao šest godina stariji saigrač. U to vreme bio sam standardni prvotimac Partitzana, a on je došao kao jedan od najmlađih. Od tada traje naše prijateljstvo i trajaće do kraja života - naveo je Ilić.Lazović je rekao da ih vežu mnoge uspomene.- On je fudbalski genije, sjajan čovek. Nažalost, više ga nećemo gledati na terenu, ali se nadam da će ostati u fudbalu i u Partizanu, jer Partizan bez njega nije Partizan - dodao je on.Reprezentaciji Srbije predstoje dueli sa Ukrajinom i Litvanijom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a obojica su optimisti.- To su izuzetno važne utakmice za naš tim, ali imam veliko poverenje u reprezentaciju. Imamo velike šanse da napravimo dobar rezultat, svim srcem smo uz njih - rekao je Ilić.Lazović je rekao da su to dve najvažnije utakmice.- Mislim da se nalazimo u odličnom momentu, svi naši reprezentativci igraju standardno u svojim klubovima i u dobroj su formi. Utakmice sa Ukrajinom i Litvanijom su veoma važne, jer ako osvojimo šest bodova praktično smo osigurali plasman na Evropsko prvenstvo - naveo je Lazović.