Hvala svima koji su došli u velikom broju i po ovoj kiši da me isprate, ja im ovo neću zaboraviti. Kada sam trčao krugo ko stadiona video sam suze u očima dece - priča Saša

Kapiten fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je da bi želeo da se oprosti od aktivog igranja osvojenim Kupom i da je današnji oproštaj od navijača na stadionu u Humskoj doživeo veoma emotivno.





- Nije kraj, imamo utakmicu u četvrtak, želeo bih da se oprostim od aktivnog igranja osvojenim Kupom, ali sam mislio da je najbolje da se oprostim pred svojim navijačima, na svom terenu, gde sam proveo skoro 30 godina svoje karijere. Danas je bilo izuzetno emotivno za mene, izuzetno emotivni su bili prethodni dani, kada se saznalo da može da se igra pšred publikom. Hvala svima koji su došli u velikom broju i po ovoj kiši da me isprate, ja im ovo neću zaboraviti - rekao je Ilić novinarima na stadionu Partizana.

Partizan je u poslednjoj utakmici Super lige Srbije pobedio Proleter sa 2:0, a Ilić je odigrao poslednji prvenstveni meč za crno-bele. Poslednju utakmicu gotovo sigurno odigraće u četvrtak protiv Crvene zvezde u finalu Kupa Srbije.

Upitan šta je danas bilo najlakše, a šta najteže, kapiten je rekao: "Najlakše je igrati".

- Spremio sam govor, ponavljao ga prethodnih par noći, ali znao sam da ne mogu da iznesem... Da ne ponavljam, hvala i vama novinarima što smo imali korektan odnos i nadam se da ćemo i u budućnosti sarađivati samo ne znam u kakvoj ulozi - naveo je on.

Rekao je i da mu je drago što su navijači razvili transparente u njegovu čast i podsetio da je uvek imao izuzetan odnos sa njima.

- To se pokazalo i na večerašnjoj utakmici, desilo se to da je padala kiša i grad, ali za mene će ovo ostati do kraja života - dodao je Ilić.

- Verujte mi kada sam trčao krug oko stadiona, deca koji treniraju u mlađim kategorijama su stajala na atletskoj stazi, primetio sam kod većine suze u očima, znači da im je krivo što odlazim, a sa druge strane meni je drago što će jednom možda biti u situaciji da budu kao ja - naveo je Ilić.

Partizan će povući dres sa brojem 22 na kraju sezone.

Današnji meč bio je 875. na kojem je Ilić nosio dres Partizana. On je za crno-bele postigao 240 golova, a osvojio je 11 titula, kao i šest trofeja Kupa.