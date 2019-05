Beta | 07. maj 2019. 23:15 | Komentara: 0

Fudbaleri Liverpula plasirali su u finale Lige šampiona, pošto su na svom terenu pobedili Barselonu 4:0 i tako nadoknadili tri gola zaostatka iz prvog meča. Prošle srede na stadionu "Kamp nou" Barselona je pobedila Liverpul 3:0, ali je ekipa Jirgena Klopa večeras odigrala na izuzetno visokom nivou i uspela da dođe do preokreta.Po dva gola postigli su Divok Origi i Žoržinjo Vajnaldum za plasman u finale u kom će 1. juna u Madridu igrati protiv boljeg iz duela između Ajaksa i Totenhema.Utakmica na stadionu "Enfild" bila je dinamična od prvog minuta, Liverpul je odmah stavio do znanja da se nije predao. Jak tempo i visok pritisak dali su rezultat već u sedmom minutu kada je Origi dobro reagovao posle odbijene lopte i sa pet metara zatresao nebranjenu mrežu Barselone.Barselona je posle 15 minuta igre uspela koliko-toliko da uspostavi ravnotežu, ali ne i da ozbiljnije ugrozi gol Alisona Bekera.Početak drugog poluvremena bio je odličan za Liverpul. Prednost u večerašnjem meču, a ukupni zaostatak smanjio je Vajnaldum u 54. minutu kada je iskoristio proigravanje Trenta Aleksander-Arnolda s desnog boka, i udarcem sa oko 10 metara savladao Mark-Andre Ter-Štegena.Samo dva minuta kasnije posle centaršuta Đerdana Šaćirija s levog boka Vajnaldum je ostao sam na oko tri metra od gola Barselone, skočio i glavom prosledio loptu u mrežu.Tempo utakmice posle trećeg gola Liverpula znatno je pao, ali posle jedne "uspavane" situacije odbrane Barselone u 79. minutu rešeno je pitanje plasmana u finale. Liverpul je dobio korner s desne strane, Aleksander-Arnold krenuo je da se sklanja iizvođenje prepusti Šaćiriju, ali je uvideo da niko od igrača Barselone ne gleda ka korner zastavici, na brzinu je odigrao do usamljenog Origija koji je lako savladaoTer-Štegena.Do kraja utakmice nije bilo prilika, Barselona je pritiskala, ali nije uspela da probije odbranu, pa je tako Liverpul načinio veliki preokret i izborio plasman u finale.