Z. Ćorović | 05. maj 2019. 19:53 > 20:17 | Komentara: 0

NA „Marakani“ šampionska zvona zvone, baklje gore, pobedničke pesme se ore... Drugu godinu zaredom, fudbaleri Crvene zvezde su superiorno osvojili titulu prvaka Srbije.Ipak, pobeda za slavlje došla je posle porođajnih muka, sa desetoricom i golom džokera Milana Pavkova u 82. minutu: Crvena zvezda – Mladost 1:0 (0:0).

Pre gola odluke, Ben nije uspeo da postigne gol sa bele tačke, a od 67. minuta crveno-beli su ostali sa igračem manje, pošto je Gobeljić isključen.



Očekivala se veća poseta na šampionskoj žurci, na tribinama se našlo oko osam hiljada najvernijih. Sever je od starta zapevao „Još jedna pobeda i titula“, ali na terenu nije bilo prave reakcije. Milojevićevi izabranici su odigrali jedno od najlošijih poluvremena u ovom prvenstvu, sa malo pravih akcija, bez izrazite šanse za gol. Po prikazanim prilikama,gosti su zaslužili da na pauzu krenu sa bar jednim golom prednosti.



Napadač Lučanaca Milan Bojić je mogao da se proslavi i domaćinu zagorča veselje. U 23. minutu našao se u situaciji boljoj od penala, kada ga je Bojović lepo proigrao, ali je sa desetak metara sam kao duh šutirao pored gola. Desetak minuta kasnije Bojić dobija i drugi zicer, ali ga je Borjan pročitao i izbio loptu u korner . Zvezdina odbrana dozvolila je i da Radivojević ostane sam na desetak metara u 36, srećom po nju, loš šut otišao je visoko preko gola.

Domaćin je imao inicijativu, sa slabom završnicom. Mladi Joveljić je bio u špicu, Vukanović i Ben sa strane, Marin je imao slobodu da kreira. Međutim, nije bilo prepoznatljive žestine u atacima crveno-belih.

U nastavku, domaćin je agresivniji, prodorniji i mnogo konkretniji. Vukanovićev šut pored gola u 54. mintu najavio je Zvezdinu ofanzivu. Pavkov i Ivanić menjaju Joveljića i Vukanovića, a u 63. Rodićev šut glavom skida odlični golman Lučanaca Dragan Rosić.





U 67. minutu Pavkov je oboren u šesnaestercu a sudija Čolović, čini se prestrogo pokazuje na belu tačku. Gola ipak nema, Rosić je odbranio penal Benu. Odmah zatim novi peh za domaće, Gobeljić zbog simulacije dobija drugi žuti, odnosno crveni karton. Sa desetoricom Zvezda nastavlja sa napadima, ali osluškuje šta se dešava uNišu.

U 81. čitav stadion skandira„daj gol“, a želju je ubrzo uslišio džoker Milan Pavkov. Opet se visoki napadač našao na pravom mestu, vrhunski ga je uposlio Gajić. Slavlje je počelo, Zvezdini igrači su posle utakmice još dugo skakali i pevali pored severne tribine.



TREĆA ZVEZDICA SE PRIŠIVA

CRVENA zvezda je večeras zvanično osvojila 29. titulu prvaka, ali su u klubu najavili da će iznad grba da se prišije i treća zvezdica (jedna predstavlja deset titula), pošto na „Marakani“ računaju i na šampionski pehar iz 1946. godine. Zahtev o priznavanju te titule još uvek razmatra Pravna komisija FS Srbije. Pehar za najbolji tim ove sezone, fudbalerima Crvene zvezde biće uručen19. maja u poslednjem kolu protiv Napretka.

CRVENA ZVEZDA – MLADOST 1:0 (0:0)

STRELAC:Pavkov u 82. minutu. Stadion: „Rajko Mitić“. Gledalaca: 7.812. Sudija: Dragan Čolović (Raška) 6. Crveni karton: Gobeljić (C. zvezda) u 67. minutu.

C. ZVEZDA: Borjan 7 – Gobeljić 6, Savić 6, Babić 6, Rodić 6– Jovičić 6(od 80. Gajić 6,5), Jovančić 6,5– Ben 6, Marin 6,5, Vukanović6 (od 62. Ivanić 6,5 )– Joveljić6 (od 62. Pavkov 7,5).

MLADOST: Rosić 7 - P. Jovanović 6, Milošević 6, Šatara 6, Leković 6– Andrić 6, I. Jovanović 6 (od 80. Pavlović -)– Pejović 6, Radivojević 6 (od 87. Ristić - ), Bojić 6,5 (od 84.Obiora -)– BojoviĆ 6,5.

IGRAČ UTAKMICE:Milan Pavkov (C. zvezda).