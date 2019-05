Tanjug | 01. maj 2019. 19:22 |

Predsednik italijanskog Lacija Klaudio Lotito rekao je da mu nije žao što prošlog leta nije prodao napadača Sergeja Milinković-Savića.Lotito je ranije izjavio da je prošlog leta odobio ponudu neimenovanog kluba od 160 miliona evra za srpskog fudbalera.- Ne žalim što nisam prodao Milinković- Savića. Finansijski, to bi bilo odlično. Dao sam obećanje treneru, a nisam želeo da razočaram navijače. Fudbal nije samo posao - rekao je Lotito za "Tempo".Prvi čovek kluba iz Rima rekao je i da nije škrt, kako se to predstavlja u italijanskoj javnosti."Smejem se kada čujem da ljudi pričaju da trošimo malo novca. Ja sam većinski vlasnik, ali moram da zastupam i interese manjinskih akcionara. Lacio troši mnogo novca svake godine, a to i brojke potvrđuju", zaključio je Lotito.Lacio je trenutno zauzima osmu poziciju na tabeli Serije A sa 55 bodova.