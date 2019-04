Beta | 26. april 2019. 09:28 | Komentara: 0

Marin novinarima posle utakmice.







- Dali smo dva gola, posle fantastične akcije, imali šansu za treći gol gde smo mogli sve da završimo... Rekli smo možda da neće trebati magije danas na terenu, Ali je trebalo dosta magije - rekao je Marin i dodao da je penal nad Benom "bio čist".





- Ova pobeda nam mnogo znači. Donosi nam veliku sigurnost pred naredne četiri utakmice, samo da nastavimo ovako - rekao je Borjan.





Fudbaler Crvene zvezde Marko Marin rekao je da je njegova ekipa na derbiju protiv Partizana pokazala da je najbolja u Srbiji.- Mnogo važna pobeda. Mislim da smo ušli vrlo agresivno u meč, jer smo znali šta nas očekuje. Videlo se od prvog minuta da želimo pobedu, da rešimo titulu i da pobedimo u jednom derbiju. Mislim da smo pokazali ko je najbolja ekipa ove godine - rekao jeFudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2:1, u trećem kolu plej-ofa Super lige Srbije.Zvezda je prva na tabeli sa 48 bodova, šest više od drugoplasiranog Radničkog, četiri utakmice do kraja prvenstva.- Jeste posebna pobeda u derbiju. Nije obična. Imamo šest bodova prednosti i četiri utakmice do kraja - rekao je Marin.On je naveo da su crveno-beli bili bolji od Partizana, da su sve vreme kontrolisali utakmicu.Upitan za penal za Partizan, Marin je kazao:- Ja sam uklizao ispred njega, on valjda postavio nogu, Ali nisam video na TV-u. A neka, penal, dali gol. Opet je pobeda naša.Golman Zvezde Milan Borjan naveo je da je utakmica bila teška, ali da je njegova ekipa pokazala karakter.On se složio sa konstatacijom novinara da nije morao često da interveniše i dodao da je "ekipa sjajno odradila posao"Borjan je nakon penala Partizana ušao u sukob sa Rikardom Gomešom.- Ništa strašno, dobio sam udarac i vratio ga. Bože moj, život teče dalje - rekao je Borjan