Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je današnji "večiti" derbi "imao sve" i da je njegovim fudbalerima bio potreban "šamar" u prošlom kolu da bi pobedio Partizan.





- Čestitam svim akterima na derbiju koji je imao sve. Želeli smo više da imamo posed, ali je ovde veliki ulog i derbi je uvek specifična utakmica u kojoj moramo mnogo više da preuzimamo odgovornost u svim zonama. Derbi sa puno naboja. Dolazimo posle poraza, želeo sam da vidim reakciju kod igrača. Takav šamar u prethodnom kolu je dobro došao mojim igračima što se i videlo na poslednjim treninzima, velika želja da dobijemo velikog protivnika kakav je Partizan - rekao je Milojević novinarima posle utakmice.

Zvezda je na svom stadionu pobedila Partizan sa 2:1 i četiri kola pre kraja ima šest bodova više od drugoplasiranog Radničkog.

Milojević je bio saglasan da igra u derbiju treba da izgleda bolje i da sama utakmica bude sadržajnija, a da su veliki ulozi krivi što nije tako.

- Kada gledate sa strane bude 'ako je na primer Vukanović dao 12 golova u Napretku, u Zvezdi bi trebalo 50'. Jednostavno, nije to tako u fudbalu. Saglasan sam da bi to trebalo da izgleda bolje, sadržajnije, ali su veliki ulozi. Igrači su možda u drugim utakmicama slobodniji, niko od njih neće mnogo da rizikuje. Ostaje u glavi tokom cele karijere kada neko pogreši. Onda se preskače i tako dalje. kao i u prethodnim, ništa od onoga što smo radili na treninzima nismo uspeli na utakmici. Ulog je veliki, ne samo kod nas, već i kod igrača Partizana. Postoji strah od greške - rekao je trener Zvezde.

Milojević je naveo da žali zbog propuštene prilike Mirka Ivanića posle drugog Zvezdinog gola.

- Ključni detalj utakmice, po meni, bila je šansa Ivanića koju nismo iskoristili. Tada bi bila stavljena tačka sa jako dobrim rezultatom za nas. Desio se penal i doveo je da strepimo u poslednjim minutama. Uveli smo trećeg štopera, nije stvojstveno da igramo tako, ali hteli smo da zaključamo utakmicu i izdržimo do kraja - kazao je Milojević.

Novinari su ga pitali zašto kapiten ekipe Vujadin Savić nije počeo utakmicu.

- Za mene su svi kapiteni. Vujadin je sjajan dečko i igrač. To stoji. Zbog taktičkih stvari sam se opredelio za ovaj tim. Oni su svesni da postoje mnoga iznenađenja u utakmicama sa Partizanom. Kapiten nije samo kada igra, kapiten je svuda. Za mene su svi kapiteni - odgovorio je trener Zvezde.

Upitan je kolike su šanse Zvezde da osvoji titulu, na šta je uz osmeh odgovorio "50 odsto da jesmo (osvojili), a 100 da nismo".

- Bitno je da odradimo do kraja kako želimo. Ko zna šta bi bilo na derbiju da nije bilo prošle utakmice (protiv Čukaričkog). Naredna utakmica je takođe teška. Sve su to najbolje ekipe, svaka utakmica je bukvalno derbi. Ne bih puno prognozirao - istakao je Milojević.

Navijači Crvene zvezde istakli su transparent u kom su pohvalili kapitena Partizana Sašu Ilića. Milojević je rekao da je to bio lep gest.

- Puna naklonost za to što su uradili. Sale je veliki igrač, bez obzira na to što je iz protivničkog kluba. Ima veliko poštovanje i od mene. Lep gest i to je nešto što je lepo videti u fudbalu", rekao je Milojević.