B.A. | 26. april 2019. 10:10 | Komentara: 0

Ajaks je stigao do brojke od neverovatnih 160 golova u sezoni u svim takmičenjima, čime je oborio rekord u holanskom fudbalu star 38 godina

REKORDI, pobede, golovi, podvizi... Sve to prati fantastičnu godinu Ajaksa pod dirigentskom palicom srpskog maestra Dušana Tadića, koji je sinoć u 32. kolu holandskog prvenstva bio dvostruki strelac protiv Vitesea, a uz to i namestio prvi pogodak Hakimu Zijehu (4:2).

Tom četvorkom, Ajaks je stigao do brojke od neverovatnih 160 golova u sezoni u svim takmičenjima, čime je oborio rekord u holanskom fudbalu star 38 godina. Do sada, najefikasniji je bio AZ Alkmar tokom 1980/1981, čiji su se igrači upisali kao golgeteri 158 puta. A "kopljanici" mogu debelo da pomere granicu, budući da im je preostalo bar još pet utakmica do kraja.



KAO VAN BASTEN 1986. TADIĆ je u Ajaksu devet puta bio precizan sa bele tačke ove sezone, i time je izjednačio klupski rekord legendarnog Marka van Bastena iz 1985/1986. Mogao je već i da ga nadmaši, jer je promašio dva penala.

Ubedljivo najveći doprinos velikom ostvarenju dao je Tadić, koji je učestvovao u trećini pogodaka slavnog holandskog tima. Na 51 utakmici, koliko je odigrao, naš reprezentativac je 34 puta savladao protivničke golmane i zabeležio 21 asistenciju. Iz ove perspektive veoma čudno deluje podatak da je u prethodnom klubu Sautemptonu, u kome je proveo četiri sezone, u 162 nastupa postigao 23 gola.

Jasno je da je prelazak u 30. godini iz skromnog engleskog premijerligaša u redove holandskog velikana bio Dušanov potez karijere. Stigao je na glavnu scenu i pokazao da je tu trebalo odavno da se nađe. Dokazao je klasu, a sada mu preostaje da konačno podigne prvi trofej u karijeri, s tim što ima šansu za tri.



Ajaks će osvojiti ligu ako pobedi u preostala dva kola, Utreht kod kuće i De Grafšap u gostima, u Kupu Holandije igra finale sa Viljemom, dok u Ligi šampiona u polufinalu ima za rivala Totenhem. Tadić je tri puta bio blizu pehara, svaki put u kupu, ali je 2007. i 2010 sa Vojvodinom pao u finalu, kao i sa Sautemptonom 2017. (Liga kup).



GOLOVI

24 prvenstvo Holandije

6 Liga šampiona

3 kvalifikacije za LŠ

1 Kup Holandije

o Tadić za Ajaks u 2018/19.