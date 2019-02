Z. Ćorović | 11. februar 2019. 06:46 | Komentara: 0

FUDBAL za gol više, da navijači uživaju. Crvena zvezda će u prolećnom delu i borbi za duplu krunu pokušati da nametne još atraktivniji i efikasniji stil po kome želi da bude prepoznatljiva. Ne samo zbog toga što se to od nje očekuje jer u timu ima maestra Marina, raznovrsnog Bena i eksplozivnog Boaćija, ili što je u prelaznom roku dovela kvalitetna pojačanja, niti zato što joj bodovna zaliha na vrhu tabele daje pravo da se "širi", demonstrira silu.





Na pripremama u Antaliji najviše se radilo na tome da se kod igrača još više probudi strast za golovima, iz praktičnih razloga, a to je u razgovoru, za "Novosti", potvrdio i Milan Kosanović, prvi asistent trenera Vladana Milojevića.





- Naravno, to što želimo da budemo bolji i efikasniji nikako ne znači da bilo koga od rivala potcenjujemo - ističe Kosanović. - Naš stručni štab je analizirao šta nas sve čeka u domaćem takmičenju, šta nam to nedostaje da bismo bili ubedljiviji. Zato smo se na pripremama dosta bavili detaljima koje prave razliku. To se najviše odnosi na ubrzanje igre, kako što pre stići do gola protivnika, da ne gubimo vreme uzaludnim pasovima u širinu...





Na pitanje zar i ovo do sada nije bilo dovoljno ubedljivo, Kosanović je imao spreman odgovor.





- Možda rezultatski to izgleda tako, ali je sigurno da postoji prostor za napredak u brojnim ofanzivnim elementima. Stručni štab nije bio u potpunosti zadovoljan, jer je neke utakmice trebalo da pobedimo ubedljivije. Fali nam veća strast za postizanjem golova. Nije suština priče da pokažemo moć, nego da izvučemo najviše iz sebe. Kada smo davali maksimum u Ligi šampiona bili smo bolji iz meča u meč. Ne smemo da spuštamo nivo u domaćem prvenstvu i da se zadovoljavamo samo pobedama. Težnja je da u kontinuitetu igramo na visokom nivou, da forsiramo prepoznatljiv i efikasan stil svih 90 minuta i omogućimo publici da gleda utakmice sa puno golova i još više uživa.





Crvena zvezda je u jesenjem delu prvenstva postizala 2,6 pogotka po meču.





- Očekujemo da Zvezda napreduje u svim ofanzivnim elementima, da poboljša broj šuteva na gol, broj završenih napada, samim tim postane efikasnija. Bitno je da se u fazi završnice kod igrača pojača glad za golovima pogotovo kod onih koji ulaze često u šanse, a ne iskoriste ih koliko bi mogli. Ne želimo da se ekipa zadovoljava što vodi, pa da spusti gas. Jer, statistika je veoma bitna, pogotovo u transferima. Kad vidite da bočni napadač postigne 10,12, golova po sezoni, drugačije se na njega gleda neko kada ima dva, tri. Cene igrača su poprilično vezane za brojke, bolja statistika znači i da je veća cena.





Najveća i najbolja škola za sve u Zvezdi je iskustvo stečeno u Ligi šampiona.





- Izvukli smo pouke iz Lige šampiona, dobro izanalizirali sve utakmice. Dobili smo parametre kako funkcionišu vrhunski klubovi i videli smo koje su to stvari kojima treba da se posvetimo da bi sledećih godina bili još konkurentniji u Evropi. Najbolje se napreduje kad igraš sa jačima od sebe. Zvezda je doživela evropsku renesansu, svi su videli koliko su te utakmice značile našoj publici - naglašava Kosanović.





PRIPREME ODSKOČNA DASKA

OD kada je pre godinu i po trener Vladan Milojević sa svojim saradnicima preuzeo ekipu, svake pripreme su bile odskočna daska u napretku i podizanju rezultatskih granica. Međutim, sada se prvi put desilo da se sa priprema ne "skače" u neku evropsku avanturu.

- Prošle zime čekao nas je CSKA, letos smo se spremali za kvalifikacije u Ligu Evrope, pa Ligu šampiona. Sada nam je zato možda lakše da se posvetimo prvom cilju, osvajanju duple krune, ali su i ove pripreme temelj za stvaranje snažne ekipe za buduće evropske izazove. Zato su i prava pojačanja dovedena na vreme - kaže Kosanović.