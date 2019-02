Z. Ćorović | 08. februar 2019. 07:27 | Komentara: 0

Najnovije angažovanje ofanzivnog veziste Mirka Ivanića iz BATE Borisova samo je dodatno raspalilo dileme. Neizvesnost do kraja prelaznog roka u Kini

OD SPECIJALNOG IZVEŠTAČA “NOVOSTI”: BELEK





HOĆE li Crvena zvezda biti jača ili slabija u prolećnom delu sezone, nizvesno je i dalje, uprkos angažovanju zvučnih novajlija u ovom prelaznom roku. Konkretan odgovor, kao što je nagovestio i sportski direktor Mitar Mrkela, stići će krajem februara kada se završi kineska fudbalska pijaca. Odatle sada vreba najveća pretnja od "usisavanja" Zvezdinih vedeta. Na "Marakani" su jasno poručili - nisu na prodaju, već je odbijeno devet miliona evra da bi se sačuvao tandem.





Opasnost, ipak, nije prošla. Ako Kinezi novim, bogatim i nepristojnim ponudama primame i odvuku Marka Marina ili El Fardu Bena, ni tim crveno-belih neće biti što je bio. To je svima jasno, da njih dvojica donose kvalitet plus u ovoj, inače odlično izbalansiranoj ekipi. Možda nije odgovarajući primer, mada je i on pokazao ovde u Antaliji koliko fale Marin i Ben kada nisu u timu.







MARIBOR ZA KRAJ OSTALA je još samo jedna ekipa koja će pokušati da zaustavi Zvezdin pobednički niz na pripremama u Antaliji. Srpski šampion će danas (15.00, TV Arena) odmeriti snage protiv slovenačkog Maribora, što će biti generalna proba pred početak prolećnog dela sezone, narednog vikenda. Povratak ekipe u Beograd je sutra, u popodnevnim časovima.





U prijateljskom meču protiv makedonskog Rabotničkog (2:1) bez njihove arome nije bilo ni pravog "ukusa". Obojica u najboljim igračkim godinama (29), suvi znalci, prekaljeni i iskusni, na terenu prave najveću razliku. Marinove prefinjene ideje oplemenjuju igru, Benova konkretna i jednostvna rešenja donose brzu i efikasnu završnicu.





Najnovije angažovanje ofanzivnog veziste Mirka Ivanića iz BATE Borisova samo je dodatno raspalilo dileme. Crnogorski reprezentativac doveden je iz dva razloga, da dodatno ojača manevar, ali pre svega, da za svaki slučaj bude tu i kao kvalitetno rešenje uskoči na upražnjeno mesto, ako dođe do transfera.





Marko Marin je ovde u Antaliji već rekao da je u dogovoru sa generalnim direktorom Terzićem odbijena odlična ponuda iz Katara. Na treninzima je raspoložen, nasmejan, voli da je u pravu, da se poštuje njegova reč... Nekoliko puta je pre i posle treninga vodio duže rezgovore sa trenerom Milojevićem.





- Moja velika želja je da sa Crvenom zvezdom osvojim titulu i kup, za mene bi bila velika čast da budem prvak Srbije. Želim da ispunim tu želju što bi u neku ruku bila i kruna karijere. Voleo bih i da ponovo igramo Ligu šampiona - rekao je Marin.

Ipak, trebalo bi se zapitati koliko se sada, kada nema Lige šampiona, ovom majstoru, bivšem nemačkom reprezentativcu i igraču Čelsija "potuca" po oranicama srpskoligaša. Daleko je to od njegovog nivoa.





El Fardu Ben je miran, tih, nasmejan, zlata vredan igrač u svakom timu. I svaki put kada ponovi da je srećan u Zvezdi i Beogradu, deluje uverljivo.





Navijači crveno-belih strepeće do kraja februara zbog Marina i Bena, iako su sigurni da i u slučaju odlaska nekoga od njih, Zvezda ima moćnu, prejaku ekipu za domaću scenu. Odbrana titule se ne dovodi u pitanje, pa navijači uveliko maštaju o narednim evropskim podvizima, naravno, sa Marinom i Benom u glavnim ulogama.





Želje svojih pristalica deli i rukovodstvo. Stav je čvrst, Zvezda se trudi da zadrži najbolja. Klupska strategija se najviše i zasniva na cilju da se sa najjačim snagama prvo zadrži velika prednost stečena u jesenjem delu, osvoje titula i kup, a zatim krene u novi juriš na Ligu šampiona ili Ligu Evrope. Pošto je finansijski "progledala", Zvezda nema potrebu da prodaje najveće uzdanice, iako je bogata zarada garantovana. Po tom, idealnom scenariju, ostali bi svi bar do leta a onda i dalje, sve u zavisnosti od ishoda kvalifikacija.





Međutim, moć i zov bogatih klubova se nikada se ne smeju potceniti, pogotovo kada sve snažnije kucaju na Zvezdina vrata.