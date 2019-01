M.BLAŽIĆ | 31. januar 2019. 19:49 | Komentara: 0

OD IZVEŠTAČA "NOVOSTI" : BELEK

SAMO nekoliko sati je nedostajalo da prelazni rok Partizana bude završen bez ijedne prodaje, a onda je pao definitivan dogovor u trouglu Spal – Partizan – Marko Janković. Crnogorski vezista je postao novi igrač kluba iz Ferare u transferu teškom oko 1.800.000 evra (pola ide Partizanu, pola Olimpijakosu), dok je Janković prema nekim informacijama crno – belima oprostio čak 160.000 evra duga na ime premija. Posle skoro jednočasovnog razgovora sa 23-godišnjim fudbalerom u prisustvu potpredsednika Vladimira Vuletića sportski direktor se nasmejan pojavio pred novinarima u hotelu “Sueno” i saopštio da više ne postoje nikakve prepreke ka potpisivanju troipogodišnjeg ugovora.

-Transfer u SPAL je završen. Uz veliku zahvalnost moram da napomenem da je Marko Janković ovom prilikom napravio nešto što ne znam da li je ijedan igrač Partizana u istoriji. Oprostio je ogroman novac koji mu se, nažalost, dugovao. Veliko hvala, ujedno i želja da u novom klubu pokaže talenat koji ga krasi i da jednog dana završi u klubu koji odgovara njegovom, nažalost, još samo talentu. SPAL je dobra stepenica u njegovoj karijeri - podvukao je Ivica Iliev.

Odlasci Saše Zdjelara i Svetozara Markovića su bili aktuelni praktično do poslednjeg trenutka prelaznog roka, ali se nisu dogodili, dok je po rečima Ilieva posebno interesantna situacija bila oko napadača sa Zelenortskih ostrva.

PROČITAJTE JOŠ: PARTIZAN PRODAO JANKOVIĆA: Crno-belima od SPAL-a 900.000 evra

-Raduje me što smo za Rikarda Gomeša dobili mnogo zvaničnih ponuda. Sve smo uradili da on ne ode. Kako stvari stoje, on ostaje sa nama.

Imajući u vidu da prelazni rok u Srbiji još nije završen nameće se logično pitanje da li će Partizan reagovati posle finansijske injekcije iz Spala i angažovati još neko pojačanje.

-Moram sa ostatkom rukovodstva da vidim najpre sa čim klub raspolaže, da napravimo računicu do leta. Imamo neke želje, znate da smo nešto već bili skoro završili, da ne spominjemo razloge, nažalost neki igrač nam se izmigoljio iz ruku, a igrao je na Jankovićevoj poziciji. Nekad ne zavisi sve od nas.

Sportski direktor crno-belih je na kraju poručio nadležnima u FSS da bi trebalo preispitati odluku o ograničenju na četiri inostrana igrača u našoj ligi.

PROČITAJTE JOŠ: PARTIZAN I DALjE BEZ GOLA U BELEKU: Crno-beli poraženi od Krakovije, Bosić pocrveneo za dva minuta

- Prinuđeni smo da uzimamo domaće igrače i na kraju nas oni koštaju više nego strani. Partizan bi bolje poslovao kada bi moglo više stranaca da bude u timu i ove moje reči su svojevrsni apel na institucije da reaguju i dozvole veći broj stranaca u našoj ligi jer je konstantan i veliki odliv domaćih igrača u inostranstvo – završio je Iliev.