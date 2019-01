Z. ĆOROVIĆ | 31. januar 2019. 20:50 | Komentara: 0

Jirka najbrže trči, preko sedam metara u sekundi. Na utakmici sa Trnavom, kada je igrao protiv nas, on je napravio rezultat od 538 metara, dok je naš najbrži Radonjić, imao 355 metara, kaže Kosanović

OD IZVEŠTAČA "NOVOSTI": BELEK

ZVEZDIN Slovak na turbo pogon. Posle odlaska Nemanje Radonića u Marselj, srpski šampion u svom timu ponovo ima prodornog sprintera. Mlad je i mnogo obećava. Igrač koji dolazi iz Slovačke, Erik Jirka (21, 188 cm) skrenuo je pažnju na sebe eksplozivnim prodorima u prvim prijateljskim utakmicama, kao i smislom za igru. Bilo je planirano da zbog gužve u timu bude prosleđen negde na šest meseci, ali je odmah po dolasku, na prvim trenizima, uverio stručni štab da nije za pozajmicu, nego da se odmah "gurne u trk".

Milan Kosanović, pomoćni trener crveno-belih i ekspert u radu sa mladim igračima, otkrio je u razgovoru za "Novosti"koje su to Jirkine supersposobnosti o kojima se pričalo po njegovom dolasku.



- Mi te kvalitete potcenjujemo, a na Zapadu ih skupo plaćaju - ističe Kosanović. - To je takozvana ponavljana sprinterska sposobnost. Jirka sve može da radi i igra dok najbrže trči, preko sedam metara u sekundi. Na utakmici sa Trnavom, kada je igrao protiv nas, on je napravio rezultat od 538 metara, dok je naš najbrži Radonjić, imao 355 metara. Kad smo igrali u revanšu, imao je 780 metara, naš najbolji Ben 550. To je nešto što ga razlikuje i odlikuje, poseduje brzinske sposobnosti koje na našim prostorima nisu viđene. Po broju sprinteva na jednoj utakmici jednostavno nema premca.

Navijači crveno-belih sećaju ga se po begu i asistenciji kod gola Spartaka Trnave na "Marakani" u remiju (1:1) plej-ofa za Ligu šampiona. U sportskom sektoru su ga još bolje snimili, analizirali i brže-bolje angažovali.

- Generalno, rekord u Srbiji na 100 metara stoji 30-40 godina. Moramo da budemo svesni da genetski nismo predodređeni da imamo brze igrače. Takvo je ovo podneblje, talentovni smo za druge stvari, ali nemamo genetiku vezanu za brzinu. Zvezda je morala ekspresno da reaguje na tržištu da bi dovela igrača Jirkinih karakteristika, i to je bogatstvo za klub.



Ovde u Antaliji, mladi Slovak je na prvi pogled zaintrigirao i brojne srpske izveštače. Zategnut, vretenaste građe, po figuri i hitrini možda malo podseća na Dragišu Binića,

- Ne bi trebalo da se oko njega sada pravi euforija. Kada je dolazio, bilo je pitanje "ko je sad ovaj?". Mi bismo samo da kupujemo Brazilce i Argentince i da pravimo mađioničare, Nejmare. A Jirka je igrač modernog kova. Vi kod njega na utakmici nećete videti 17 driblinga. Igra ono što danas Evropa traži, jednostavno, brzo iz jednog ili dva dodira, uz brzinske karakteristike koje se brzo uoče.

Kosanović ističe i druge vrline Slovaka. Voli da radi i napreduje, pa ga u klubu već hvale da je momak za primer.



- Jirka je 1997. godište, igrač koji je došao u Zvezdu kao novajlija, pojačanje i taj status bi trebalo da ima. Njega to ne interesuje. Ne libi se da pokupi sve kapice i čunjeve, u teretani dodatno radi, ostane posle treninga. Vaspitan je tako da bude samostalan, uz to, gladan je i željan rada. Zato bi te njegove navike trebalo da bude putokaz našim mlađim igračima, koji se ovde razvijaju u atmosferi i podneblju koje nije dobro za njih. Rano ih kuju u zvezde, brzo počinju tako da se ponašaju, a da ništa nisu napravili.



POJAČANjA HIT PROTIV AUSTRIJE

PORED Erika Jirke, i ostale novajlije su hit na pripremama Crvene zvezde u Antaliji. Štoper Nemanja Milunović i napadač Aleksa Vukanović ostavili su odličan utisak u pobedi protiv bečke Austrije (3:0). Jedino još Miloš Vulić nije stigao da se pokaže pošto je bio na poštedi zbog povrede zgloba.