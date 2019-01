Z. ĆOROVIĆ | 28. januar 2019. 21:10 | Komentara: 0

OD IZVEŠTAČA "NOVOSTI": BELEK

MARKO Ivanić nikad nije bio bliži Crvenoj zvezdi. Vezista crnogorske reprezentacije i još uvek neispunjena želja našeg najtrofejnijeg kluba, sa BATE Borisovom se nalazi na pripremama u Antaliji, nekoliko kilometara udaljen od baze srpskog šampiona. Njegov veliki prijatelj i novi Zvezdin štoper Nemanja Milunović, iskreno se nada da će mu se Marko uskoro pridružiti. Kako kaže u šali, spreman je da ga još jednom "kidnapuje i prevede".

- Bila je slična situacija i kada je Ivanić dolazio iz Vojvodine u BATE. Tada sam uspeo da ga "prevedem" ih hotela u hotel. Daće Bog da bude i ovaj put tako. Čujemo se često, pošto smo blizu, trebalo je već da se vidimo. Jako je dobar igrač, zna fudbal. Zaista bih voleo da posle tri godine provedene sa njim ponovo budemo saigrači. Šalim se da moja deca nemaju druga iz detinjstva, Mićko im je najbolji prijatelj - otkriva Milunović koji je i sam pre dve nedelje iz redova beloruskog šampiona prešao u srpski.

Novi štoper crveno-belih bio je četiri godine u Belorusiji, tu je stekao evropsku afirmaciju. Pre toga, Crvenoj zvezdi nije pošlo za rukom da ga dovede kada joj je zapao za oko još dok je igrao u dresu Mladosti iz Lučana.



- Prošao sam sve mlađe selekcije Borca, ali sam u Srbiji afirmaciju stekao u Lučanima. Tamo sam odigrao Drugu i Prvu ligu, nisam preskakao stepenice, što je po meni važno u karijeri svakog igrača. Zvezda me je želela, ali se dva kluba nisu dogovorila. Iz Superlige 2015. odlazim u BATE i odmah u prvoj sezoni sam odigrao oko 50 utakmica, bio standardan u Ligi šampiona i u debiju dao gol protiv Leverkuzena. Usledio je poziv za reprezentaciju, pomislio sam to je to, da sam se u karijeri popeo visoko, tamo gde sam hteo, Međutim, usledio je neprijatan udarac u karijeri, pad i novo dokazivanje.

Kod selektora Slavoljuba Muslina je debitovao za "orlove", u tri nastupa postigao i gol i kada je trebalo da se ustali, zadesio ga je veliki peh - povreda pa operacija kolena.

- Igranje za reprezentaciju mnogo mi je značilo, ali period posle tih utakmica pamtim po povredi koja me je saplela. Iskreno verujem u Boga i mislim da je to bila njegova volja. Bilo je to novo, veliko iskušenje koje me je dodatno ojačalo kao čoveka, osnažilo duh. U negativnoj situaciji, vidiš ko su ti pravi prijatelji, koliko znači ljubav i podrška porodice. Posle operacije kolena igrao sam još dve godine u Belorusiji, tako da je sada sve super.

Ovaj poslednji, treći poziv Crvene zvezde, došao je u pravi čas.



- Letos nisam mogao da dođem iz porodičnih razloga, supruga Nikolina je bila trudna sa drugim detetom, bilo je i drugih razloga koje sam rekao direktorima Terziću i Mrkeli. Sada su se sve kockice poklopile, bilo mi je mnogo lakše da se vratim. Ovu ponudu nisam mogao da odbijem, što bi se reklo - treća sreća. Ispunio sam konačno svoju najveću igračku želju.

Početak je novi, ambicije istovetne kao u bivšem klubu. Na pripremama u Pafofu, kao i ovde u Antaliji, stasiti Čačanin se ekspresno uklopio.

- Želja je da nastavim trofejni niz, da posle četiri titule u Belorusiji, jubilarnu petu osvojim sa Crvenom zvezdom. Najlepše je biti prvak u svojoj zemlji. U BATE Borisovu sam igrao Ligu šampiona, nadam se da će tako biti i u Zvezdi. Prvi utisci su pozitivni, više nego što sam očekivao. Snagu Zvezdinog kolektiva i fantastične podrške navijača osetio sam i kada smo prošle sezone igrali u Ligi Evrope . Momci su me prihvatili, posle 15 dana osećam se kao da sam tu pet meseci - oduševljen je Milunović.



Ta slika bila bi još lepša ako se na njoj uskoro nađe i njegov fudbalski pobratim Marko Ivanić.



BELORUSI NAŠA BRAĆA

MILUNOVIĆ je za četiri godine upoznao zavoleo Belorusiju, tamo je stekao prijatelje za čitav život.

- Moj jedan od najboljih prijatelja je njihov sveštenik koji mi je krstio dvoje dece, kćerku Niku i sina Andreja. Osećao sam se prelepo, jer nas doživljavaju kao slovensku braću - kaže Milunović.