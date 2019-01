M. Blažić | 27. januar 2019. 20:45 | Komentara: 0

OD SPECIJALNOG IZVEŠTAČA “NOVOSTI”: BELEK

PARTIZAN i Crvena zvezda komšije u Beogradu, komšije i u Turskoj. Dva najveća srpska kluba biće narednih desetak dana u Beleku na razdaljini otprilike jednakoj onoj koja razdvaja crno-belu i crveno-belu stranu Topčiderskog brda. Osim što podatak da su baze večitih rivala na desetak minuta hoda jedna od druge zvuči interesantno, nikakve druge “filmove” u celoj toj priči ne bi trebalo razvijati, smatra šef struke “valjka” Zoran Mirković.

- Ne plašim se špijunaže. Valjda se nećemo baviti tim stvarima. Doduše, danas imate ove platforme, gde je sve dostupno. Ne znam šta bi novo mogli da vidimo jedni od drugih. Partizan sigurno neće špijunirati večitog rivala - jasan je šef struke crno-belih.

PROČITAJTE JOŠ: GOMEŠ NEMA U PLANU PROMENU SREDINE: Ne žurim iz Partizana!

LIBEREC PRVI TEST FUDBALERE Partizana sutra u 13 časova očekuje prva provera na pripremama u Turskoj. Rival će kao i prošle zime na Kipru biti češki Slovan iz Libereca, a Mirković će po ustaljenoj praksi pružiti šansu većini igrača uz skraćenu minutažu.

Početak rada u Beleku je bio daleko od onoga što su u Partizanu očekivali “bežeći” od polarnih beogradskih uslova.

- Sačekalo nas je loše vreme, šta je tu je. Mi smo mislili da smo iz Beograda pobegli u pravo vreme, zbog klime, ali i ovde su nas sačekali vetar, kiša i grad. Nije toliko hladno, ali ono u subotu, onaj grad, ne znam da li sam za svojih 47 godina video tako nešto.

Kako sada stvari stoje ekipa će u drugi deo sezone ući osvežena sa trojicom novih igrača.

- Praktično, Musa je tu najduže. Radi se o dobrom igraču, izuzetne brzine, prodornom. On je više paker nego gol igrač, smatram da bi trebalo da poradi na realizaciji. Georgijević je poznato lice u srpskom fudbalu. Bosića očekujemo u ponedeljak. Pozicije su popunjene, ali igrač koji da 10, 15 golova i ima toliko asistencija je dobrodošao, tako da bi nam i Nguen sigurno bio od koristi.

PROČITAJTE JOŠ: VIDEO: Grad prekinuo trening Partizana u Beleku

U iščekivanju prvog transfera za Mirkovića ne postoji dilema i praktično svaki igrač može da napusti klub.

- Nisam bio isključiv kada je reč o prodaji igrača po pitanju bilo kog imena. Videćemo šta će se sve dogoditi do kraja prelaznog roka. A kada je sistem igre u pitanju imamo i opciju dva. Kada imaš više varijanti onda je moguća i promena igre zaključio je Mirković.

PODRŠKA SA SVIH STRANA

POSLE turbulentne jeseni Mirković veruje u mirnije proleće, a ono što mu olakšava posao je podrška koju dobija sa svih strana.

- Nisam naišao na nepoverenje uprave. To što me bivši igrači podržavaju to je samo konstatacija. Ja nemam problem, za sada. Očekujem da neke stvari u narednom periodu budu kako bi trebalo. Dugačka je godina ovde. Mnogo je beneficirana i zato idemo korak po korak - kaže Mirković.