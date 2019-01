Z. Ćorović | 26. januar 2019. 21:31 |

NAJLEPŠE je kada je ovako čisto, sto posto iz srca. Takav je bio potpis Vujadina Savića na novom ugovoru sa njegovom Crvenom zvezdom, do 2022. godine. Ljubimac navijača i vođa ove sjajne generacije raduje se što je ostao tamo gde se prezime Savić decenijama izgovara sa najvećim poštovanjem.

- Jeste, u Zvezdi je uvek sve tako, samo iz srca - potvrđuje Vujadin u razgovoru za "Novosti". - Imali smo ga i kao ekipa kada smo se borili i izborili za sve ono što nam se lepo desilo u prethodnom periodu. Taj timski duh i sloga su posebni kvaliteti što krase ovu generaciju. Želeo sam da ostanem i presrećan sam zbog toga. Bilo bi mi jako krivo da sam otišao i da ne učestvujem u borbi za duplu krunu.

PODRŠKA I SA "ŠIPKE" KADA nije mogao na terenu, Vujadin je protiv Pari Sen Žermena sa "šipke" na severu bodrio svoje saigrače. - Bio je to poseban doživljaj, podsetio me na period kada sam kao klinac sa severa vatreno navijao za Zvezdu. Na tribinu sam otišao jer nisam mogao da igram zbog povrede, često su me mučile prethodnih meseci. Nadam se da će me zaobići u nastavku sezone - priželjkuje Savić.

Trabzon je zagrizao da ga dovede u ovom prelaznom roku. Međutim, Turci su bili daleko od fokusa Zvezdinog štopera.

- Znao sam da im je stalo da me angažuju. Samo, ja sam se već posle utakmice sa Čukaričkim u poslednjem kolu prvog dela prvenstva sve dogovorio sa ljudima iz kluba. Dao sam reč da ostajem. Zato mi je na odmoru bilo zanimljivo, čak sam i uživao u svim tim pričama u medijima kako odlazim. Nisam ništa komentarisao, jer se ne bavim takvim stvarima, već ostavljam da o tome odlučuju menadžeri i uprava.

U ovom, drugom mandatu, Savić je za godinu i po dana doživeo pravu fudbalsku čaroliju.

- Toliko lepih stvari se dogodilo, od plasmana u Ligu Evrope, pa do proslave titule i poznate anegdote sa zapaljenim autobusom ... A onda i ta čudesna noć u Salcburgu kada smo se na volšeban način domogli Lige šampiona. Koliko je tada eksplodiralo pozitivnih emocija... Nikada neću zaboraviti kada sam posle te utakmice video rođenog brata Uroša sa suzama u očima. Lepe i radosne trenutke u Zvezdi povezujem sa porodičnim. Prvi ugovor sam potpisao na majčin rođendan, Keln smo pobedili na kćerkin, simbolika ima mnogo...

Otac Dušan, legenda crveno-belih, bio je maksimalna podrška pri donošenju odluke da se čvrsto usidri na "Marakani".

- Ponosan je što sam produžio ugovor, čitava porodica je bila uz mene. Ostali smo ovde, u našem gradu, u klubu koji najviše volimo. Od toga nema ništa lepše. Kao i ekipi, moj sledeći cilj je da osvojimo titulu i kup, pa da opet probamo da uradimo nešto čudesno u Evropi.

Nešto ga kopka, ne da mu mira i nedostaje kao kamenčić u savršenom mozaiku.

- Želim da konačno postignem gol. U crveno-belom dresu još se nisam nijednom upisao u strelce. Eto, moj otac se proslavio kao čuveni golgeter, a ja već toliko postim. Kao defanzivac nemam obavezu da tresem protivničke mreže, ali je red da probijem led. Najlepše i najslađe bi bilo da mi se taj gol desi u večitom derbiju, protiv Partizana - naumio je i to Vujadin, Zvezdino dete od glave do pete.

ŽAL ZBOG DEGENEKA

NA najosetljivijoj, štoperskoj poziciji, došlo je do promene. Miloš Degenek je prešao u Al Hilal, umesto njega došao je Nemanja Milunović iz BATE Borisova.

- Miloš je odličan momak i igrač, brzo se uklopio u naš sistem. Jako mi je žao što je otišao, poželeo sam mu da se kad-tad vrati u klub i poručio da ga čeka medalja i slavlje ako osvojimo titulu, jer će i njegove zasluge biti velike. Milunović je iskusan, biće pravo pojačanje, tu je Babić, pa i Stojković, tako da će trener Milojević moći da kombinuje.