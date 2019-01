M. Blažić | 20. januar 2019. 21:32 | Komentara: 0

Stromsgodset bi do utorka trebalo da odgovori na ponudu crno-belih

KADA bi se pitao samo igrač, dileme više ne bi bilo - Tokmak Nguen bi se pridružio Musi Ndžaju u Partizanu. Ipak, na putu ka parafu drugog zimskog pojačanja stoje još dobra volja i spremnost na kompromis Stromsgodseta, kluba sa kojim je Nguen vezan ugovorom još šest meseci. A koliko su oni spremni za odstupanja od prvobitne potražnje trebalo bi da bude poznato već u utorak, najkasnije u sredu, kada će biti jasno da li Zoran Mirković u Turskoj može da računa na još jednog momka koji je karijeru gradio i izgradio na severu Evrope.

Ovaj 25-godišnji ofanzivni vezista rodom iz Kenije boravio je u subotu u Beogradu, razgovarao sa čelnicima kluba o mogućnosti saradnje i, kako saznajemo, prilično zadovoljan napustio glavni grad Srbije. Fudbaler kojem ugovor sa Stromsgodsetom ističe u junu ove godine bi suštinski već sada mogao da parafira predugovor sa crno-belima i pauzira do leta, ali se i on i ljudi u Partizanu nadaju da će Norvežani izaći u susret i spustiti zahteve kada je u pitanju obeštećenje. Ukoliko se to i dogodi Partizan neće imati ni najmanjih problema da na papir stavi usmeni dogovor sa Nguenom.

U iščekivanju lepe vesti sa severa Evrope, u Humskoj privode kraju još jedan posao, a u pitanju je napadač Ferencvaroša Dejan Georgijević (25), koji je u subotu proslavio rođendan, dok bi danas mogao i povratak u klub u kojem je učinio prve fudbalske korake. Nekadašnji špic Voždovca se nije naigrao u Mađarskoj u prethodnih šest meseci, upisao je samo osam utakmica i postigao dva gola, a u velikoj meri su ga i povrede omele da pokaže više. Dogovor sa Georgijevićem i Mađarima podrazumeva jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa, s obzirom na to da je Georgijevićev ugovor sa slavnim mađarskim klubom aktuelan do leta 2021.

NOVI fudbaler Partizana Musa Ndžaj odigrao je danas prvi meč za crno-bele i odmah zatresao mrežu. Partizan je slavio 4:1 protiv filijale Teleoptika, a pored Ndžaja mrežu rivala su tresli još Tošić, Zakarić i Ivanović, dok je Guzina jedini pogodio za "optičare".Partizan je u prvom poluvremenu igrao u sastavu: Kljajić, Enake, Ostojić, Balaž, Urošević, Kosović, Šćekić, Jovanović, Stevanović, Tošić, Rikardo, dok su u nastavku šansu dobili još Jovičić, Miletić G. Nemanja, Vulićević, Pavlović, Miletić R. Nemanja, Smiljanić, Zdjelar, Zakarić, Pantić, Musa i Ivanović.

ĐERLEK UZ EKIPU

MLADI vezista crno-belih Armin Đerlek priključiće se sutra saigračima posle preležanih boginja.

- Malo je reći da sam presrećan! Bio sam prošle srede kod infektologa, koji je utvrdio analizom krvi da nisam nosilac virusa i da mogu da se pridružim ekipi, odnosno da mogu bez bojazni od infekcije među ljude. Od danas po podne se priključujem ekipi, čeka me još jedna kontrola ove nedelje i onda put za Tursku na pripreme - rekao je Đerlek.