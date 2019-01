O. Matavulj | 14. januar 2019. 21:32 |

Bespotrebno ispala “velika stvar”. Svi me zovu - priča fudbaler koji je dobio otkaz zbog čestitanja Dana Republike Srpske na svom instagram-profilu

FUDBALER Dejan Popović dobio je otkaz u FK Zvijezda iz Gradačca zbog čestitanja Dana Republike Srpske na svom instagram-profilu! Odluku o raskidu saradnje s Popovićem doneo je Upravni odbor kluba, koji se takmiči u Prvoj ligi Federacije BiH.

- Povodom postupka igrača i kapitena Dejana Popovića koji je neprimerenom i nepotrebnom objavom na “Instagramu” narušio ugled našeg kluba, NK Zvijezda raskida saradnju sa igračem - saopštenje je kluba.

Popović, za “Novosti”, kaže da je takav ishod očekivao zbog ogromne prašine koja se podigla u javnosti u Federaciji BiH.

- To je bespotrebno ispala “velika stvar”, što uopšte nije tako. Tom objavom nikoga nisam uvredio, niti omalovažavao. Sve poštujem, a svoje volim i to mi niko ne može uzeti - rekao je Popović.

On kaže da ga je klub usmeno obavestio o raskidu ugovora na šta će, najverovatnije, sporazumno pristati, kako bi se posvetio traženju novog angažmana. Budući da se radi o amaterskom ugovoru, upitno je da li će dobiti bilo kakvu odštetu.

- Sve bi trebalo da se završi u narednih par dana. Bilo je već kontakata s drugim klubovima, interesovanje postoji... Ljudi me zovu, šalju poruke, podršku dobijam sa svih strana što mi prija. Uveren sam da ću iz ovoga izaći još jači - ističe Popović.

Na pitanje da li bi, posle svega, ponovo pristao da igra za neki klub iz Federacije BiH, on kaže da ne bi imao ništa protiv.

- Ja nemam predrasude prema bilo kome i naravno da bih, uz odgovarajuće uslove, igrao. Jedino ostaje žal zbog momaka s kojima sam delio svlačionicu. To su izvanredni momci! Druga smo najmlađa ekipa u ligi, ušli smo među osam u Kupu BiH... Razočaran sam, jer s njima neću moći da nastavim taj put - naglasio je Popović.

DEJAN Popović je povodom 27. rođendana Republike Srpske na “Instagramu” napisao: “Od Trebinja do Manjače zastave se iste kače, od Novoga, pa do Pala sve je naše, Bogu hvala. Za tebe se borba vodila žestoka. Republiko Srpska, zjenico iz oka”. Mediji u Federaciji BiH to su nazvali “skandaloznim”, a na društvenim mrežama je usledila histerija i salve uvreda na račun Popovića, koje su ga koštale ugovora.