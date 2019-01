S. Ilijoski | 11. januar 2019. 20:45 |

I kad si otišao, napravio si čudo, ujedinio si ljude svih vera i nacija sa svih kontinenata. Nadam se da će tvoj unuk, koji igra fudbal u Švajcarskoj, da nastavi tradiciju.”

Na neobičnoj sahrani za najneobičnijeg fudbalskog maštara, punoj ponosa, gordosti, poštovanja, priča, anegdota, Mirko Šekularac, brat pokojnog Šekija, ovim rečima završio je oproštajni govor svom bratu otkrivajući pred više od 500 ljudi kojima hladnoća i pahulje snega nisu smetali da još jednom odaju priznanje jednom od najvećih fudbalera koje smo imali - da se očekuje naslednik.



OBOŽAVA RONALDA UZOR Kristianu Šekularcu je - Kristijano Ronaldo.

- Obožava zvezdu Juventusa, voli tu posvećenost koju Portugalac ima prema fudbalu i nije to loše. Skroman je, radan. To je najvažnije.

On se zove Kristian, Mirkov je unuk i sin njegovog sina Dragoslava, koji živi u Ženevi. Momak je rođen 7. decembra 2003. u Londonu, igra za Servet i član je reprezentacije Švajcarske do 16 godina, visok je 182 centimetra! Iako ne voli publicitet, a posebno ne da se javno prave neka poređenja sa unikatnim i nenadmašnim Šekijem, Mirko je za “Novosti”, ipak, pristao da malo predstavi Kristiana, koji bi, kako sada stvari stoje, mogao da krene dedinim stopama.

- Kiki ili Kris, kako ga zovu Švajcarci, zaista je izuzetno talentovan. Iskreno se nadam, a to su bila očekivanja i mog Bucka (pr.aut. tako zvao Šekija), da će Kristian napraviti zavidnu karijeru. Naravno, on ima samo 15 godina, ne želim da mu se stavlja bilo kakav teret poređenja sa Dragoslavom. Dovoljno je to što je svestan našeg prezimena i tog fudbalskog gena, jer sam i ja svojevremeno solidno igrao fudbal - kaže ponosno Mirko.

Još pre preseljenja iz Londona u Ženevu, Kiki je iskazivao talenat. U Servetu se lepo razvija, dobijao je povremeno i savete od dede Šekija.

- Stalno sam izveštavao Bucka o našem Kikiju, jer kad god sam bio u Švajcarskoj gledao sam sve treninge i utakmice. Bucko je bio oduševljen što je Kristian posvećen fudbalu, po meni je slao savete. U svom stilu...

Iako je po dedi Mirku možda najbolji na mestu plejmejkera, “desetke” koju je proslavio njegov deda Dragoslav, u Švajcarskoj igra po krilu i na mestu centralnog napadača.

- Odličan je napadač, veoma je efikasan i zasada ga treneri drže na krilu i u špicu, ali po meni je prava “desetka”. Onaj kreativni vezni igrač. Ali, ostavimo te stvari trenerima. Za nas je najvažnije da se Kiki dobro razvija, da svoj put gradi sam, sopstvenim radom i talentom. Ima veliku perspektivu, a dokle će da dogura zavisiće samo od njega - zaključuje Mirko.

Ako Kiki dostigne bar upola slavu dede Dragoslava biće svetska marka. Jer, Šeki je bio nestvarno talentovan, planetarno obožavan, zbog njega su mnogi zavoleli fudbal. A, tu magiju su posedovali samo odabrani.

FSS (JOŠ) NIJE ZVAO

KRISTIAN igra za Servet, gde ima zaista odlične uslove u mlađim kategorijama. Igra za dve godine stariju generaciju, prate ga mnogi skauti velikih klubova, a Švajcarci zahtevaju da uzme i njihov pasoš. A, FS Srbije?

- Nismo zasada imali nikakav kontakt sa FSS, što ne znači da ga ne prate. Zaista ne znam. Za selekciju Švajcarske do 16 godina igra od jula, oni traže da pored britanskog i našeg uzme i njihov pasoš. Videćemo šta će biti - iskren je Mirko.