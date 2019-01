Z. Ćorović | 08. januar 2019. 08:40 |

ULASKOM u Ligu šampiona, Crvenoj zvezdi se ostvarila i jedna velika dugogodišnja želja. Kockice su se dugo sklapale da Marko Marin dođe na "Marakanu", ali je naprečac postao ljubimac navijača. Ljubitelji fudbala brzo se "lepe" za znalce, pogotovo što se takav majstor dugo nije pojavio u Zvezdi. Po lepršavom i atraktivnom stilu, porede ga sa Pižonom, Piksijem, Dejom ... Genije Savićević, koji je uživo odgledao sve tri utakmice crveno-belih u LŠ, posebno je istakao Markove kvalitete.

- Pokazao je ekstra klasu, Zvezda je mnogo dobila njegovim dolaskom - ocenio je Savićević.

PROČITAJTE JOŠ: Marin: Moja budućnost je u Zvezdi, rado bih igrao LŠ i naredne sezone

Neka jedinstvena veza između njih dvojice dugo postoji. Mada po pokretima, driblizima, asistencijama i "mekom loptom" mnogo više podseća na Piksija Stojkovića, Marinov idol iz detinjstva je Dejo.

ČESTITAO I AZAR MARIN je druželjubiv, održava kontakte sa mnogim bivšim saigračima, veliki je prijatelj sa Edenom Azarom iz Čelsija.

- Čujemo se često. Znao je i pre mog dolasaka za Crvenu zvezdu, kada smo pobedili Liverpul poslao je poruku, čestitao.

- Obožavao sam Dejana Savićevića - kaže Marin u razgovoru za "Novosti". - Gledao sam kao dečak milion puta mečeve sa Bajernom na video-kaseti, a bio mi je omiljen zbog originalnih driblinga, brzine sa loptom i golova. Za mene je velika čast kad sam čuo da me hvali. Upoznali smo se i popričali kada sam jednom prilikom igrao u Podgorici i to je za mene bila baš lepa uspomena.

Marku je drago što je ljubimac navijača, što su ga svi u klubu fenomenalno prihvatili.

- Doživeo sam ovde nekoliko fantastičnih meseci. U domaćem prvenstvu obaramo rekorde, u Ligi šampiona ostvarili smo pobedu nad Liverpulom, sve utakmice na našem stadionu su odigrane u atmosferi koju je teško i zamisliti. Drago mi je što svi pozitivno gledaju na moj dolazak i na ono što sam pokazao. Lepo mi je i na terenu, u klubu kao i u Beogradu. Svaki fudbaler uživa kada oseti tu ljubav navijača. Ne znam da li je moglo bolje od ovoga - pun je Marin pozitivnih utisaka.

PROČITAJTE JOŠ: Marin: Lepo je igrati za Čelsi, ali Zvezda je nešto drugo

Poreklom Srbin, rođen u Nemačkoj, veliku ljubav prema Crvenoj zvezdi preneo mu je otac, a Markova slika kao dečkića u crveno-belom dresu, sa trenerom Dragoslavom Stepanovićem u matičnom Ajntrahtu, jedna je od uspomena koliko je bio privržen timu u kome je zaigrao u svojoj 29. godini.

- Voleo sam da treniram često kao pionir Ajntrahta u tom dresu. Tada, na početku su svi donosili neke svoje, a ja sam imao taj omiljeni. Kod nas se uvek u kući pratilo šta radi i kako igra Zvezda. Otac Ranko je bio baš ponosan kada sam letos potpisao, on i majka Borka su dolazili u Beograd na svaku utakmicu Lige šampiona.

PROČITAJTE JOŠ: SA DVE KRUNE IDEMO U EVROPU: Zvezdan Terzić za "Novosti" o planovima Zvezde za 2019.

Bio je nemački reprezentativac, igrao je u Bundesligi, Čelsiju, Sevilji, Olimpijakosu, Turskoj... Ali, samo ga je beogradska "Marakana" posebno očarala.

TITULA NADOHVAT RUKE JESENjI deo je prošao u apsolutnoj dominaciji Crvene zvezde.

- Treba još igrati dosta i pobeđivati, ali ne vidim šta može da se desi da ne osvojimo titulu. Imamo kvalitet, odlične igrače, najbolje navijače - poručuje Marin.

- Ta atmosfera na mečevima Lige šampiona je nešto jedinstveno, fascinantno. Mi igrači se pred svaku utakmicu zagrejavamo na našem pomoćnom terenu. Pred duel sa Napolijem u pamćenju se sve urezalo, taj huk, pa dugačak prolazak kroz tunel, koreografija na tribinama, buka od koje se ne čuje himna. To još nisam doživeo. Svaka čast navijačima Crvene zvezde, radovalo bi me da i u domaćem prvenstvu naš stadion bude ispunjen. Više ne igramo u Evropi i bilo bi lepo da nas podrže na putu do nove titule.

Jedna od želja u novoj 2019. je da sa Zvezdom opet zaigra u Ligi šampiona.

- Iza nas je mnogo lepo iskustvo i zato bih želeo da i sledeće sezone izborimo nove spektakle. Potvrdilo se da imamo dobar tim. To se videlo kada smo pobedili Liverpul i način kako smo igrali protiv Napolija i Pari Sen Žermena na našem stadionu. U grupi smo imali rivale sa kojima Zvezda u ovom trenutku ne može da se meri po finansijama, kvalitetu... Ipak, znali smo svima da se suprotstavimo. Mogli smo da se takmičimo sa njima, što pokazuje da je ova ekipa jaka i da može dosta da napreduje.

Filigranska asistencija za gol Bena u Napulju bila je i najbolji Marinov pogled na fudbal.

- Napadači mi često govore da rado igraju s mnom, jer znaju da najviše volim da asistiram, da ih proigravam. Sve to dolazi spontano. Odluke brzo donosim na terenu, najbolje je kada odigram potez koji je atraktivan i koristan. Nema svrhe kada neko igra za sebe.

PROČITAJTE JOŠ: OPET BIH BIRAO OVU GRUPU: Milojević zadovoljan celokupnim izdanjem tima u LŠ

Za trenera Milojevića kaže da je izuzetan psiholog.

- Upoznao sam ga dok je bio u Panioniosu, u Zvezdi je za kratko vreme napravio čudo. Odlično poznaje karaktere igrača i zna odlično kako sa svima da priča. Na sastancima do maksimuma motiviše ekipu, uz to je i taktički izuzetno potkovan - ceni Marin svoga šefa.

Sa suprugom Sarom i sinčićem Mateom brzo je zavoleo srpsku prestonicu.

- Uživamo u Beogradu, ljudi su svuda prijatni i druželjubivi. Pošto sam skoro svaki treći dan bio na putu, ostalo je još mnogo toga da vidim i upoznam. Porodica mi je srećna i zadovoljna, najviše volim da sam kod kuće sa suprugom i sinom Mateom, koji ima godinu i tri meseca. Već šutira i levom i desnom, ali mi nije toliko bitno da li će i on jednog dana biti fudbaler...

TERZIĆ: MARIN KAO PIŽON I PIKSI

ZVEZDAN Terzić, generalni direktor crveno-belih, izuzetno ceni Marinove kvalitete.

- On je tip igrača Vladimira Petrovića i Piksija Stojkovića. Dugo Zvezda nije imala takvog igrača koji sa lakoćom rešava najkomplikovanije situacije, da jednim potezom promeni sliku na terenu. Ja bih želeo da on ostane do kraja karijere u Crvenoj zvezdi. Koliko ćemo uspeti u tome, videćemo. On je igrač zbog koga dolazi publika. Crvena zvezda sa njim i bez njega je potpuno drugačiji tim. Realno, on svojim kvalitetomm prevazilazi nivo Superlige Srbije. Za njega je bio izazov igranje u Ligi šampiona, kao veliki Srbin iz Republike Srpske želeo je da igra u Zvezdi. I on je prezadovoljan i presrećan ovde - istakao je Terzić.

"ORLOVI" TOP EKIPA

O REPREZENTACIJI Srbije Marin ima visoko mišljenje.

- Individualno ima dobar kvalitet, uz dobru atmosferu i timski duh to je top ekipa. Verujem da će se plasirati na Evropsko prvenstvo - kaže Marin.