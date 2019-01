Fudbaler Bajerna Frenk Riberi našao se na udaru navijača zbog toga što se pohvalio večerom u vidu pozlaćenog komada mesa u ekskluzivnom restoranu "Nusr-et", kod popularnog Nusreta Gakčea, poznatog kao "Salte Bea".

U pitanju je pozlaćena porcija mesa uvaljana u 24-karatno zlato koja košta paprenih 1.200 evra, zbog čega je na Instagram profilu Riberija krenula velika svađa.

Mnogi su ga osudili zbog toga što se raskalašno ponaša, a onda je usledio vulgaran i uvredljiv odgovor.

- U 2019. godini ćemo postaviti rekorde. Počećemo sa zavidnima, mrziteljima, koji su očigledno rođeni zbog puknutog kondoma! Je*** vam majke, babe i porodična stabla takođe. Ne dugujem ovim ljudima ništa, moj uspeh je do Boga, mene, bliskim ljudima i onima koji veruju u mene - oštro je odgovorio Riberi koji očigledno nije mogao da se kontroliše.

Iskusni 35-godišnji vezista je na pragu odlaska iz Bajerna već u januaru.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother #SaltBae #fr7#ELHAMDOULILLAH pic.twitter.com/O5ztj4mueq