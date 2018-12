Milan Blažić | 31. decembar 2018. 09:32 |

GOLMANI su "čudna sorta", često se može čuti iz usta fudbalera kojima je "radno mesto" u polju. A boljeg primera od specifičnosti koja krasi čuvare mreže od Vladimira Stojkovića nema. Iskusni golman je u karijeri prošao bukvalno sve, iz rajskih vrtova je uskakao u Danteove krugove pakla. Sada sa punih 35 godina nema ni najmanju dilemu oko toga da li bi u slučaju povratka na početak karijere ponovo koračao istim stazama.

- Sigurno bih izabrao isti put, eventualno ne bih pravio neke greške iz mlađih dana, kada sam bio tvrdoglav i brzo se zadovoljavao nekim dostignućima. Sve bih isto uradio, u to sam apsolutno ubeđen - ne ostavlja dilemu u novogodišnjem razgovoru za "Novosti" iskusni čuvar mreže.



Da je linija između "mirne luke" i ogromne tenzije nestvarno tanka, Vladimir Stojković je spoznao u finišu letnjeg prelaznog roka 2010, kada je odlučio da dođe na pozajmicu iz Sportinga u Partizan.



- U tom periodu sam hteo da se vratim u Zvezdu u nekoliko navrata, ali su stizali odgovori da ne može. Sećam se da me je pozvao Lola Smiljanić sa srpskog na portugalski broj i odmah sam znao da se ne radi o nečem uobičajenom. U prvom trenutku sam pomislio da je mnogo teška odluka, podsvesno sam to želeo, ali eto, nisam smeo odmah da reagujem i kažem to je to. Majka je bila za to i govorila mi da sam lud ako ne potpišem, brat isto, i onda sam prelomio.



I pored činjenice da nije poput Vasovića, Milojevića ili Đurovskog direktno prešao na drugu stranu brda, Stojković je imao mnogo više problema od svih prethodnika.

- Prvih šest meseci se nisam ni kretao. Nekih godinu i po sam se držao odluke da ne reagujem, da trpim sve, a onda sam prelomio da je dosta. Uvek sam bio ljubazan i gledao da nikoga ne uvredim, a često sam dolazio kući sa osušenom pljuvačkom na jakni. Gazili su me onako u prolazu, pa se ja izvinim zbog toga. Sve se otelo kontroli i nije se smanjivalo sa prolaskom vremena.

Divljački napad u Đenovi u jesen te 2010. godine je mnogo toga promenio.

- Prvi plan kada sam došao u Partizan je bio profesionalna varijanta, bilo bi nezahvalno da sam ljubio grb. Sećaju se mnogi da nisam kao neki drugi na promociji držao šal "moja kuća". Dao sam odmah svima do znanja da su to sportski razlozi, kao što je Divac uradio. Đenova je donela neki revolt koji se probudi kod čoveka. To u autobusu je bilo strašno, ne znaš koliko ih je došlo, da li su pijani, ovakvi ili onakvi. "Preronili" su ceo autobus sa bakljama. Bio sam na poslednjem mestu, iako je bio zadimljen, video sam čoveka ispred sebe, došli su na pola metra od mene. Boban Rajković je rekao da sam otišao kolima, da nisam u autobusu, i tako me spasao.



Usledilo je nošenje majice s natpisom "Oprostite mi moju ružnu prošlost" na derbiju, i korak po korak, Stojković je uspeo i u srcu da zameni crveno-belu kombinaciju crno-belom.

- Nikad se sve to nije skroz smirilo, samo se učaurilo. Dobio sam i taj nadimak Mustafa, o kojem bih imao mnogo da kažem, ali ne može to sve da se iznese u javnost. Posle godinu dana sam video i shvatio sve. Partizan je mnogo familijarniji unutra od Zvezde. Dešavalo se da nas po 10-15 ne izlazi iz hotela dva dana, iako smo slobodni. Igramo karte, zuce, ne znam šta sve ne. U Zvezdi bi za sve neko hteo da te ima u šaci, postojali su nekakvi poluklanovi.

Stojković trenutno "troši" drugu godinu drugog mandata na golu Partizana i, kako kaže, posle svega što mu se izdešavalo u karijeri praktično i ne razmišlja o drugoj opciji osim crno-belih.

- Imam želju da ostanem i da se borim da pronađemo svetlo na kraju tunela. Znam da neće biti lako i da ćemo možda morati da sačekamo nekoliko godina. Što se mene tiče, vidim sebe u Partizanu u budućnosti, ali ne kao trenera golmana - zaključio je Stojković.

REPREZENTACIJA je često tokom karijere bila bolna tačka Stojkovića, iako je nastupajući za nacionalni tim uvek bio među najboljima.- Kada sam branio za reprezentaciju, uglavnom smo imali uspeha u kvalifikacijama. Jedini zaista moj neuspešni ciklus kvalifikacija je bio kod Klementea za EP 2008, a bio sam na tri svetska prvenstva. Uvek mogu da računaju na moju podršku i reprezentaciji sigurno nikad ne bih rekao ne - jasan je Stojković.