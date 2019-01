KO je Aleksandru Mitroviću poželeo sve najbolje u 2018. godini, taj nije dangubio. Uradio je to stvarno najiskrenije i od srca. I što je mnogo bitnije, svaka od tih želja se baš ostvarila. Zdravlje, sreća, pobede, bolji ugovor, rođenje ćerkice... Ma, sve je to popularnog Mitra pratilo u godini koja je ostala za nama, a dva značajna priznanja stigla su i krajem decembra. Fudbalski savez Srbije ga je nagradio Zlatnom loptom, a u tradicionalnoj ankteti "Večernjih novosti" kapiteni superligaških timova Srbije rekli su da je on prva zvezda domaćeg fudbala.

Nedavno je u beogradski hotel "Kraun plaza" Aleksandar Mitrović ušao ruku pod ruku sa suprugom Kristinom, a iz hotela je izašao sa dva pehara u rukama. Na opasku da mu lepo "stoje" odelo i kravata u neizbežnoj crno-beloj kombinaciji, ali i trofeji FSS i "Novosti", Mitrović je odgovorio u svom stilu:

- Namestilo se i u Engleskoj da me prate crno-beli. Posle Partizanovog dresa, pa ljubičaste kombinacije u Anderlehtu, nekako sam se vratio na staro u Njukaslu, a sada i u Fulamu. Uvek se razgalim kada vidim crno-beli šal na tribinama.



Ajde što se popularni Mitar razgali na ovaj prizor, ali kako se tek razgale navijači Srbije kada ga vide sa "devetkom" na leđima nacionalnog dresa.

- Godina je stvarno bila nezaboravna... Kada se samo setim januara 2018. i poslednjih sati zimskog prelaznog roka. Ljudi, pa to je bilo za film! Na leto smo otišli na Mundijal na kojem smo mogli i morali bolje. Ali kao što rekoše ljudi iz FSS i kao što je cela planeta videla, nismo se pitali samo mi - dodaje Mitrović.





ŽESTOKA BITKA ZA OPSTANAK ISKUSNI Klaudio Ranijeri je zamenio Slavišu Jokanovića na klupi Fulama. - Radimo sa dobrim trenerom, ali pred nama je težak zadatak opstanka u Premijer ligi. Nadam se da će 2019. godine sve da bude bolje - kaže Mitrović, koji je 2018. završio na najlepši način, pobedonosnim golom za Fulam protiv Hadersfilda u 91. minutu, 29. decembra (1:0).

Nego, da se mi podsetimo, uz Mitrovićev originalan opis, 31. januara 2018. godine i poslednjih otkucaja sata pred finiš prelaznog roka.

- Rafa Benitez je konačno pristao da odem iz Njukasla. Sećam se da sam se 30. januara sve bio dogovorio sa Bordoom i mislio sam da je to to. Međutim, sutradan, praktično poslednjeg dana prelaznog roka, javlja se Anderleht. Sednem u avion za Brisel, sve je ličilo na povratak u Belgiju, ali "zapelo" je oko obeštećenja. Neko nestrpljenje, odjednom se kao mogućnost pojavljuje Midlsbro. Sati ne cure nego "šikljaju" - slikovit je Mitrović.



Neizvesnost je bila neverovatna, kao i nervoza...

- Drama na vrhuncu. Razmenjujem poruke sa Slavišom Jokanovićem, kojeg pitam kako je i šta ima novo, a on mi u svom vrhunskom stilu duhovitosti kaže: "Čekam da ti propadne transfer." Bukvalno u poslednjim minutima prelaznog roka smo se dogovorili o pozajmici i odlasku u Fulam. Sve posle toga je istorija - smeje se Mitrović.

I istorija je kasnije pisana uglavnom najlepšim slovima. Pečat na blistavo izdanje kluba iz Londona stavljen je 26. maja na legendarnom "Vembliju" u finalu plej-ofa za ulazak u Premijer ligu.

- Savladali smo Aston Vilu sa 1:0, još mi se vrte te scene pred očima. Slavlje na kraju meča, euforija koja je zavladala među navijačima. Ma, sve je bilo kao iz snova. I meni je laknulo, jer sam završio i formalno ugovor sa Njukaslom i zvanično postao igrač Fulama. Srećan sam i vidim da je svakog dana moguć napredak, na treningu ili utakmici, svejedno.



Aleksandar sa suprugom Kristinom



Slaviša Jokanović više nije trener Fulama. Ali u vreme dok je bio "bos" u klubu znao je da otkrije retko poznat detalj o Mitroviću kao profesionalcu koji prvi dolazi na trening i poslednji odlazi sa njega.



- Hvala Jokanoviću za sve što je uradio u bitnom delu moje karijere. Mnogo, baš mnogo je uticao na mene da postanem bolji fudbaler. Imao sam šta da naučim za njega. Za njega se uopšte ne bojim. Takvi ljudi i takvi vrhunski treneri ne treba da se plaše za svoju budućnost i neki novi posao. Hvala mu i na lepim rečima o tim mojim treninzima - dodaje Mitrović, zreliji nego ikad.





NE ZNAM DA LI SE RAFA KAJE MITROVIĆ nije bio potreban Njukaslu. Tako je još pred kraj 2017. godine odlučio Rafa Benitez. - Nismo se rastali mrkih pogleda. Svako je doneo svoju odluku. Ja mislim da je dolazak u Fulam za mene bio preporod. Ne kajem se zbog toga. Da li se Rafa kaje zbog nečega, stvarno ne znam - kaže Mitrović.

SIN LUKA I JA I DALjE "TELEFONIRAMO"ČAK 31 put su Aleksandar Mitrović i njegov sin Luka "telefonirali" jedan drugom tokom mečeva u 2018. godini. Poseban način proslave gola ostaje zaštitni znak oca i sina. - To je nešto što smo odavno uveli nas dvojica. Nastavićemo to i 2019. godine. Kada se sretnemo kod kuće, u jednoj od soba igramo fudbal do besvesti. Sve pršti - opisuje Mitrović svoje "dodatne treninge".

Januar 2018. je bio kao iz akcionog filma, maj kao u drami sa srećnim krajem, a jun kao u nekoj tragediji... SP u Rusiji moglo da bude nešto malo više od nastupa. Pobeda protiv Kostarike (1:0), pa onda šok u duelu sa Švajcarskom (1:2) koji je obeležio nemački sudija. Protiv Brazila na kraju nismo se ništa pitali.- Mislio sam da ću Mundijal da pamtim samo po lepim stvarima. A ispostavilo se da ću do kraja karijere da ga pamtim po tom ružnom detalju iz 66. minuta duela sa Švajcarskom. Ceo svet je video prekršaj za penal osim sudije. Kasnije nas je šokirao gol u 90. minutu, pa je duel sa Brazilom bio naš oproštaj od Rusije. Posle smo malo utisak popravili u Ligi nacija, i verujem da ćemo biti još bolji u kvalifikacijama za EP.Na kraju godine dva pehara u rukama. I oni su na više nego očigledan način potvrda kakva je bila 2018. godina.- FSS dodeljuje svake godine priznanje koje je stvarno kruna jedne sezone za svakog trenera ili igrača. Ali pehar "Novosti" koji je u stvari rezultat ankete među kapitenima kapitena Superlige, stvarno je bio iznenađenje za mene. Pratio sam vašu anketu sa pažnjom dok sam igrao u Srbiji i sada osećam neki poseban ponos, jer su za mene glasali praktično ljudi koji se bave istim poslom kao ja. Mnoge od njih poznajem i srećan sam što su to autentični glasovi. Mnogo me je obradovao ovaj pehar - izgovarao je Mitrović dok je žurio ka rodnom Smederevu.Ne kaje se prvi golgeter Srbije ni zbog jednog detalja u svojoj karijeri. Evo vam i jasna potvrda. Na pitanje da li mu je na kraju žao što nije postao kik-bokser, kako su mu neki predviđali dok je bio klinac, nego sjajan fudbaler, Mitrović će kao iz topa:- Tajna se krije u "Zemunelu", trening-centru Partizana. Tamo sam, negde u leto 2012. godine, shvatio sve. I zahvalan sam mnogima koji su me gurali na pravu stazu i slali vrhunske asistencije na terenu, ali i van njega - zaključuje Mitrović, koji krajem prošle godine nije bio "ni na mapi" Rafe Beniteza. Sada je prva zvezda Fulama i srpskog fudbala!