DVA koraka napred, tri unazad. Tako izgleda srpski fudbal u smiraj 2018. koja je donela i radost i kontroverze u gotovo podjednakim količinama. Crvena zvezda je postala prvi srpski klub koji se dočepao Lige šampiona posle osam godina, reprezentacija je posle istog vremenskog intervala zaigrala na Svetskom prvenstvu i kasnije uspešno prošla grupu Lige nacija, a kao “ružno pače” i kočničar u celoj priči o podizanju ugleda ovdašnjeg fudbala ostaje Superliga, elitni rang ovdašnjeg fudbala, koji nikako ne potvrđuje taj epitet. Naprotiv...

Praksa je da se prilikom sumiranja odlazeće godine u prvi plan ističu pozitivne stvari sa željom da dožive reprizu u novoj, ali žmurenje nad pojavama koje “izjedaju” najvažniju sporednu stvar na svetu kod nas sigurno ne predstavlja rešenje za ozdravljenje. Otud i naredni redovi kao opomena i podsetnik na anomalije koje imaju tendenciju da postanu hronične. Ako već to i nisu...

Tvrdnja direktora nacionalnih asocijacija UEFA Zorana Lakovića u jučerašnjem intervjuu za “Novosti” da se Srbija ozbiljno penje ka vrhu liste zemalja sa brojem sumnjivih utakmica (po prijavama “Sport Radara”) u okviru saveznog ranga takmičenja potvrda je da buka koja se samo sporadično čuje i samo od nekoliko klubova nije hir ili stvaranje alibija, već surova realnost.

Činjenica da su kvote na pojedinim utakmicama Super i Prve lige tokom jeseni bile “obarane do patosa” su zasmejavale svakog ko se imalo razume u tu materiju. To gotovo nedvosmisleno ukazuje na to da u srpskom fudbalu postoje pojedinci koji vole i umeju da spajaju lepo sa korisnim. Na štetu kladionica, ali što je po naš fudbal pogubnije i na štetu gledalaca koji su počeli da izbegavaju stadione jer ne žele da im se serviraju lažne utakmice, lažni golovi, lažni osmesi... I posle će se mnogi čuditi ukoliko UEFA uvede prinudnu upravu nad našim fudbalom.