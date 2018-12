B. A. | 29. decembar 2018. 10:13 | Komentara: 0

ŠLAG je stigao na kraju. Poslednjeg dana u anketi "Novosti" - "Kapiteni biraju fudbalera", glasali su predstavnici naših najvećih klubova, Crvene zvezde i Partizana. Olovku u ruke i listić su uzeli kapiteni velikana, Nenad Milijaš i Saša Ilić, čiji bi poeni mogli da budu presudni u sve četiri kategorije za 2018. Ko su šampioni u pojedninačnim konkurencijama, i kako izgledaju idealni timovi Superlige i selekcije Srbije, čitaoci "Večernjih novosti" saznaće sutra.

Glavni kandidati u borbi za zvanje prve zvezde srpskog fudbala, Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović, dobili su po poen u završnom danu glasanja. Ajaksovom maestru je bod stigao sa "Marakane", dok je Fulamovom golgeteru isti "poklon" otišao iz Humske.

Budući da prema pravilima ne mogu da stavljaju svoje saigrače u tim, niti da glasaju za njih za individualne nagrade, kapiteni "večitih" su se malo "pomučili" oko izbora. Ishod je takav da je kapiten Zvezde izdvojio napadača Napretka Aleksu Vukanovića, dok je Partizanova legenda sportski istakla Milana Borjana, golmana ekipe iz Ljutice Bogdana. Zanimljivo je da je Ilić uvrstio četvoricu fudbalera Zvezda u idealnu ekipu Superlige za 2018, dok Milijaš nije izabrao nijednog Partizanovog igrača.

Glasanje je završeno - sutra je svečano proglašenje u 48. izboru.



NENAD MILIJAŠ (C. ZVEZDA)



TIM GODINE

Rosić (Mladost), Boranijašević (Napredak), Pankov (Radnički), Puškarić (Čukarički), Bogosavac (Čukarički), Vulić (Napredak), Milojević (Vojvodina), Ranđelović (Radnički), Eze (Vojvodina), Haskić (Radnički), Vukanović (Napredak).

FUDBALER GODINE - ALEKSA VUKANOVIĆ

- MOJA Crvena zvezda je bila ubedljivo najdominantniji klub u 2018. godini, ali pošto ne mogu da glasam za igrača iz svog tima, izdvojiću napadača Napretka Aleksu Vukanovića. On je bio veoma efikasan i pravo je osveženje i otkrovenje Superlige.



PRVA ZVEZDA - DUŠAN TADIĆ

- PRUŽAO je Dušan Tadić tokom cele godine odlične partije za reprezentaciju Srbije, a od starta sezone fenomenalno predvodi mladi tim Ajaksa. Pravi je znalac, jednako dobar i kao asistent, a sve više se ističe i kao izuzetno dobar strelac.



REPREZENTACIJA

Rajković (Makabi), Maksimović (Napoli), Milenković (Fiorentina), Ivanović (Zenit), Kolarov (Roma), Matić (M. junajted), Lazović (Đenova), Ljajić (Bešiktaš), Tadić (Ajaks), Jović (Ajntraht), Mitrović (Fulam).

SAŠA ILIĆ (PARTIZAN)



TIM GODINE

Borjan (C. zvezda), Boranijašević (Napredak), Savić (C. zvezda), Crnomarković (Radnički), Bogosavac (Čukarički), Drinčić (Čukarički), Jovančić (C. zvezda), Docić (Čukarički), Haskić (Radnički), Ben (C. zvezda), Vukanović (Napredak).



FUDBALER GODINE - MILAN BORJAN

- BRANIO je Milan Borjan standardno dobro tokom cele sezone, kako u domaćem prvenstvu, tako i na utakmicama na međunarodnoj sceni, gde je pokazao da je izuzetno kvalitetan golman. Prema mom mišljenju, zaslužio je da ponese titulu najboljeg u 2018. godini.

PRVA ZVEZDA - ALEKSANDAR MITROVIĆ

- NIJE potrebno previše objašnjavati zašto sam dao glas Aleksandru Mitroviću. Najbolji je strelac reprezentacije Srbije, postizao je golove u skoro svim najvažnijim utakmicama, a isto tako je efikasan i u dresu Fulama, u veoma jakoj Premijer ligi.



REPREZENTACIJA

Dmitrović (Eibar), Rukavina (Astana), Milenković (Fiorentina), Veljković (Verder), Kolarov (Roma), Matić (M. junajted), Ljajić (Bešiktaš), Tadić (Ajaks), Živković (Benfika), Mitrović (Fulam), Jović (Ajntraht).