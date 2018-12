DUPLA kruna u Srbiji, a da u Evropi i treća bude sreća - glavni su ciljevi Crvene zvezde u 2019. Ova godina na izmaku polako se seli u zlatnu arhivu sa najlepšim uspomenama, ali će svi vrhunski rezultati koji su ostvareni poslužiti kao snažan zalet da se u narednoj nastavi tamo gde se stalo. Zvezdan Terzić, generalni direktor i kreator ove nove snažne i preporođene Zvezde, u razgovoru za "Novosti" uverava da će navijači našeg najtrofejnijeg kluba i u 2019. imati razloga da se raduju i uživaju u novim uspesima.

- Nama je, pre svega, prioritet osvajanje šampionske titule, odnosno da vratimo duplu krunu posle 12 godina, pa na leto, kada počnu kvalifikacije za Ligu šampiona, probamo da i treću godinu zaredom igramo u Ligi šampiona ili Ligu Evrope. Značilo bi mnogo da imamo kontinuitet, jer bi nam ta treća godina pomogla da se pozicioniramo na fudbalskoj mapi Evrope. Na to sve se nadovezuje i infrastruktura u koju smo mnogo uložili i tek planiramo da uložimo. To su internat za Omladinsku školu iza južne tribine, a iza severne mediciski blok, teretana i još jedan teren sa veštačkom travom za prvi tim. Treći projekat je rekonstrukcija zapadne tribine, jer hoćemo da podignemo komfor za naše navijače - istakao je Terzić naredne planove.

U 2018. klub je inkasirao više od 50 miliona evra i sada je konačno finansijski stabilan i zdrav. Silni dugovi, kao mač nad glavom visili su u prethodne dve decenije, konačno više nisu teško breme.

- Crvena zvezda je sada realno dužna 12 miliona evra. Zaključno sa današnjim danom, klub ne duguje nijedan dinar zaposlenima, igračima, trenerima. Sve svoje obaveze servisiramo na vreme. Nadam se da ćemo tu finansijsku stabilnost uspeti da održimo. Dug je smanjen, kako vreme bude prolazilo smanjivaćemo ga sve više. Sportski rezultat je generator svih prihoda.

Najveću vrednost Zvezda sada poseduje u ekipi i igračima.

- Prihodovali smo velika sredstva i mnogo novca smo reinvestirali u sportski sektor i igrački kadar. Imamo ponude za sve naše igrače. Tako da smo sa te strane u lagodnoj situaciji. Naravno, da bismo ostvarili zacrtane ciljeve, moramo da igrački kadar zadržimo na okupu, pre svih, nosioce igre. Kada dođe do odlaska nekog ključnog igrača, uvek se trudimo da dovedemo boljeg. Do sada smo uspevali u tome.

Terzić je najavio da u zimskom prelaznom roku neće biti "bombi", poput letošnjih sa Marinom i Boaćijem.

- Ne verujem, a nema ni potrebe. Na svakoj poziciji imamo po dva izvanredna rešenja i skoro tri kompletna tima. Ako dovedemo tu "bombu" ne znamo gde ćemo da je stavimo. Igrački fond nam je ogroman, bio je neophodan za jesenji deo takmičenja. Zato će sada biti više odlazaka nego dolazaka. Jesenas smo odigrali čak 37 mečeva. Na proleće samo 16, plus četiri u Kupu Srbije.

Trojica novajlija su stigla, a od angažovanja Marka Ivanića i Milana Gajića ove zime neće biti ništa.

- Ne verujem da ćemo ikog više dovoditi u ovom prelaznom roku. Ivanić nije u kombinaciji, Gajić bi nam bio treći desni bek, imamo Stojkovića i Gobeljića. O Gaji mislim sve najbolje, ali prosto nemamo ih gde. Već smo doveli Milunovića, Jirku i Vulića. I Slovak Jirka dolazi na prozivku, a pošto prelazni rok traje do 31. januara možda ga ponovo damo negde na pozajmicu. Realno, ne treba nam više od 20 do 22 igrača, plus golmani.

Generalni direktor crveno-belih je otkrio i ko je najbliži odlasku.

- Prelazni rok počinje 1. januara. Nenad Krstičić je otišao u AEK, imamo razgovore oko odlazaka Vujadina Savića i Miloša Degeneka. Milanu Rodiću ugovor traje do 2021, ako stigne ponuda razmatraćemo je, pogotovo što imamo Aleksu Terzića koji je sazreo da dobije šansu.



Oni najbolji još nisu na prodaju.

- Ben i Marin su najtraženiji, ali su mnogo potrebni Crvenoj zvezdi. Ne bih govorio o klubovima i ciframa, da ne poremetimo našu poziciju na tržištu.

Terzićeve procene oko dovođenja igrača i trenera pokazale su se od neprocenjivog značaja za Zvezdu. Nedavno je i španska "Marka" u predstavljanju Jovića, citirala prognozu generanog direktora crveno-belih, kada je Luka imao 16 i po godina, da se "rađa srpski Falkao".

- Da ne budem lažno skroman, 21 godinu selektiram i pravim tim. Imam taj božiji dar da prepoznam igrača kada drugi to ne vide. Tako je bilo u OFK Beogradu sa Banetom Ivanovićem i Aleksandrom Kolarovom, koji su došli kao anonimni igrači. Kada sam video Luku Jovića, odmah sam znao da će biti vrhunski igrač. Razlikovao se od ostalih po držanju tela, glave, po načinu na koji igra, kako skače...

Sada je u posebnom fokusu još jedan biser iz Zvezdine omladinske škole - Veljko Nikolić (19).

- To, nešto posebno, vidim i kod Veljka, koji ima takav osećaj za igru da vidi kao kompjuter, protura loptu gde niko ne očekuje. Poseduje nešto što ima Marko Marin. Međutim, u daljem razvoju jako je bitno i pitanje njegovog karaktera, mentaliteta, želje za uspehom, da budeš spartanac, spreman na odricanja...



U Zvezdi su ponosni na to što su rad Omladinske škole podigli na mnogo viši nivo i što se već sada računa na brojne talente.

- Da bi ti momci došli na vrh, moraju da prođu kroz trnje. Nema vrhunskog rezultata bez velikog odricanja. To sve čeka Nikolića, Stanojeva, Stankovića, Terzića, Joveljića... Samo sam nabrojao igrače iz generacije 1999. Da ne govorim o mnogim drugim klincima koji imaju fenomenalan karakter i talenat kao mali Bogdan Jočić, od koga mnogo očekujemo, pa Strahinja Eraković, Matija Bačanin...



Markinjos i Ebisilio Foto: N. Paraušić



U CRVENOJ zvezdi jedva čekaju da se okonča ujdurma oko utakmice sa PSŽ na "Parku prinčeva".- Prošlog vikenda sam bio u Parizu na sastanku sa našim advokatima i hteo sam da idem u francusko tužilaštvo da dam izjavu - otkriva Terzić. - Nisu mogli da nas prime, pa su naši advokati poslali zvaničan dopis Tužilaštvu sa zahtevom da prime delegaciju Crvene zvezde i da oni sami sastave spisak, koga hoće iz rukovodstva, stručnog štaba, igrača u vezi sa izjavama. Nama je u interesu da se što pre zatvori ta istraga, kako bi naši advokati pokrenuli tužbe za nadoknadu pričinjene štete.Već su napravljeni konkretni potezi u tim pravcu.- Zvezda je već podnela krivičnu prijavu protiv NN lica iz UEFA koje je napravilo čitavu štetu. Kako smo saznali, taj čovek je neproverenu informaciju poslao francuskom tužilaštvu. Spremili smo prijavu i tužbu da vidimo iz kojih razloga je to uradio. Znači, on mora biti saslušan, mora odbraniti svoj stav i da kaže ko je taj kredibilan izvor koji mu je dostavio tu informaciju.SVIMA je na "Marakani" žao što je vezista Nenad Krstičić otišao u grčki AEK.- Iskoristio je izlaznu opciju iz ugovora da za 500.000 evra može da ide i Zvezda se tu nije ništa pitala. To je bio njegov uslov kada je dolazio bez obeštećenja pre godinu i po. Krstičić je mnogo pomogao ekipi u stvaranju ovih rezultata. Naša velika želja je bila da ostane. Ponudili smo mu uslove kakve nijedan srpski igrač nije imao u Zvezdi. Pošto je odlučio da ide, želimo mu svu sreću.UPRKOS tome što se nije najbolje snašao, u Zvezdi još računaju na Kafua.- Doveli smo ga letos, imao je bolji si-vi nego mnogi naši igrači. Ludogorecu je donosio titule svake godine, a bugarska je slična našoj ligi. Sam nas je pobedio na "Marakani". Svi parametri su govorili da je dolazak Kafua bio pun pogodak, međutim, nije se snašao, ali sigurno ima kvalitet. Biće 10. januara na prozivci, ima ugovor do sledećeg leta i Milojević računa na njega. Možda će mu biti potrebne prave zimske pripreme da dođe na svoje. Nije zaboravio da igra fudbal, jer je vanserijski igrač - smatra Terzić.