Ove noći na luksuzno rijaliti imanje useljava se čak 50 novih stanara koji će u "Zadruzi 3" živeti narednih deset meseci. Gledaćemo ih u raznim izdanjima i situacijama, a ono što je sigurno jeste da će nas novi zadrugari odlično zabavljati u narednom periodu.

I dok novi zadrugari ulaze na imanje, Dušica Jakovljević iz studija prati njihov ulazak. Njeni gosti su raniji učesnici rijalitija i oni zajedno komentarišu šta se sve dešava.



- Prvi put u životu imam tremu. Videćemo kako će biti, a sada idemo u Zadrugu - rekla je Dušica.

POBEDNICA ZADRUGE 2 LUNA ĐOGANI SA ŽELjKOM MITROVIĆEM I OGNjENOM AMIDžIĆEM PRVA UŠLA U ZADRUGU

Kako tradicija nalaže, prva je Zadrugu posetila prošlogodišnja pobednica Luna Đogani. Ona je došla u gondoli zajedno sa Željkom Mitrovićem i Ognjenom Amidžićem.

ROBOT LEPOSAVA SE PREDSTAVILA PUBLICI

Đoganijeva je upoznala i robota Leposavu, koji će biti deo "Zadruge 3".

- Ja sam robot humanoid. Ovo su Šimanovci, ja sam u gradu koji nikad ne spava, ovo je moj omiljeni šou "Zadruga". Ognjen je robot stare generacije i ograničenih mogućnosti. Samo roboti izgledaju ovako tupavo. Luna je lep robot, samo roboti imaju veštačke grudi - rekla je Leposava.

VLASNIK TV PINK POKAZAO POZORIŠTE U ZADRUZI, MACA UPRAVNIK

Željko Mitrović predstavio je publici pozorište u "Zadruzi". Pozorište izgleda veličanstveno, a onda je vlasnik TV Pink otkrio ko će biti upravnik.

- Ja sam rešio da za upravnika ovog Pozorišta imenujem Dragana Marinkovića Macu - rekao je Željko.

Dragan Marinković Maca održao je govor u Šekspirovom pozorištu, gde je rekao da je siguran da će zadrugari odigrati dobre uloge.

ŽURKA, VATROMET I IGRAČICE SAMBE OTVORILI “ZADRUGU 3”

Veličanstven početak je potpun! Dok je di-džej Žeks svirao, počeo je karneval u Zadruzi, a svi su oduševljeno gledali u kostimirane animatore! Veličanstveni vatromet obasjao nebo iznad Zadruge.

ULAZAK ZADRUGARA: PRVI - MARKO JANjUŠEVIĆ JANjUŠ,

KOŠARKAŠ SE RASPLAKAO



Dušica Jakovljević počela je da najavljuje prve zadrugare koji će se useliti u velelepni grad.

Dušica je predstavila prvog zadrugara večeras - košarkaša Marka Janjuševića Janjuša. On je već provodio vreme u Beloj kući, bio je jedan od zapaženijih takmičara, te je odlučio da ponovo okuša sreću i vrati se tamo gde je sve počelo. Marko Janjušević Janjuš bivši košarkaš, ostao je upamćen po aferi sa atraktivnom zadrugarkom Anom Korać, zbog čega nije ponosan, pa je zato sada istakao da neće dozvoliti da mu se to ponovo desi.

- Ja sam tu za njih, idem do kraja za moju porodicu!



Janjuš nije mogao da suzdrži svoje emocije, pa se u razgovoru sa Dušicom setio svoje ćerke Krune zbog koje se rasplakao, a onda joj poslao jasnu poruku.

- Volim te, kraljice! - izjavio je Janjuš kroz suze, mašući u kameru.

DRUGI UČESNIK ZOKI ŠUMADINAC

Posle Marka Janjuševića voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je drugog učesnika Zadruge. U studio u Šimanovcima je u odličnom raspoloženju pristigao i Zoran Šumadinac, koji je stekao popularnost zahvaljujući numeri "Autotjun".





Zoki je u svom profilu rekao da je veoma pozitivna osoba, voli astrologiju, ne podnosi laž i dvoličnost, a bez kafe ujutru nikako ne može.

Voditeljka je upitala Zokija da li u "Zadrugu 3" ulazi zauzet ili solo, a njegov odgovor je zaprepastio sve.

- Ja sam uvek slobodan, ali u vezi. Ja sam uvek nova definicija. Ja sam uvek za to da čovek treba da bude veran u vezi, zbog toga nemam stabilnu vezu, jer ne mogu biti veran - rekao je on.



STIGLA PRVA UČESNICA, JANjUŠ „BACIO OKO“, FLERT NA SAMOM POČETKU?

Nakon Marka Janjuševića Janjuša i Zokija Šumadinca, voditeljki Dušici Jakovljević se u studiju pridružila i Jelena Pešić. Jelena je završila Ekonomski fakultet i devet godina je radila ozbiljan posao u privatnoj kompaniji. Dolazi iz Smedereva. Ona je u svom profilu rekla da bi volela da joj se desi ljubav u "Zadruzi 3" i kaže da je prvo zgodna, pa nezgodna i da ume da odreaguje ishitreno. Ne podnosi laži i prevare. Ne bi dozvolila sebi da ima odnose pred kamerama.

Dok je ulazila u studio, Janjuš je bacio oko na pod, kako on ima efekat ogledala, a Jelena se postidela. Dušica je objasnila publici da je Jelena napustila ozbiljan posao i da ulazi u Belu kuću, na šta se Janjuš našalio, a Pešićeva priznala da voli njegove šale, a zatim otkrila da se prezasitila kancelarijskog posla i da je rado prihvatila poziv za "Zadrugu 3".

- Posvetila sam Pinku pesmu "Bio si poziv koji se ne odbija". Jako mi je drago što sam deo ove priče - rekla je Jelena.

STIGAO ZAVODNIK - STEFAN KARIĆ U STUDIO UŠETAO SA POKLONOM ZA DUŠICU

Naredni takmičar kog je voditeljka Dušica Jakovljević najavila je neko ko je već poznat javnosti. Bio je u ljubavnim vezama sa poznatim damama, a sada je odlučio da u Belu kuću uđe kao slobodan dečko. Teško mu je pala smrt bivše devojke, misice Dijane Milojković koja je nedavno preminula od najstrašnije bolesti.

Stefan Karić tvrdi da je gradski dečko, koji ide srcem. Ne voli izdajice i cinkaroše i ne ume sa novcem. Ne može da zamisli život bez prijatelja i porodice. Tvrdi da sebi neće dopusti da ga neko istera iz takta.

Po ulasku u studio, odmah je poklonio voditeljki Dušici znak kluba ,,Crvene zvezde" za koji oboje navijaju i time je oduševio.

Savetovali su me da izdržim i da budem to što jesam i da ne padam na provokacije - izjavio je Stefan.

IZ HELIKOPTERA IZBAČENA MISTERIOZNA BOCA, LEPOSAVA ZBUNILA OGNjENA, A ONDA JE ON SAKRIO KARTU SPASA

Dok je voditeljka Dušica Jakovljević obavljala intervju sa prvom grupom takmičara koji će se useliti u Belu kuću, na ekranu iza njih se pojavio helikopter. Iz njega je izbačena misteriozna boca, a ronioci su se uputili ka njoj kako bi je odneli do doka ispred palate Milenija, gde ju je pokupio Ognjen Amidžić. Voditelja je zbunila Leposava, humaniodni robot i desna ruka Velikog šefa.

- Da li znaš gde si krenuo sa tim? Ognjene, izgleda da ti nisu promenili baterije. Leposava ne odgovara na glupa pitanja - rekla je Leposava Ognjenu i okrenula se i otišla u suprotnom pravcu.

- Ono što ja nosim je karta spasa. Jako bitna stvar za sve takmičare koja može da ih sačuva i odvede do neke od nagrada - objasnio je Ognjen i krenuo ka redizajniranom pabu, gde je sakrio kartu spasa.

IVANA ŠOPIĆ SPREMNA DA NAĐE MUŽA U „ZADRUZI 3“

Ivana Šopić je naredna zadrugarka koja će se useliti na velelepno imanje u Šimanovcima. Nakon Marka Janjuševića Janjuša, Zorana Šumadinca, Jelene Pešić i Stefana Karića, u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević pristigla je i ona. U svom profilu Ivana je rekla da je druželjubiva i duhovita, obična devojka. U "Zadruzi 3" bi volela da se zaljubi i da nađe dečka, a možda i švalera. Ne ume da raspolaže novcem.

Voditeljka je upitala Ivanu kakva je ona zapravo osoba i da li će pred rijaliti kamerama spremna na ljubav.

- Ja sam veoma društvena osoba, negativne emocije ne volim da pokazujem. Mogu ti reći da ima lepih i zanimljivih momaka. Ja prvo tražim muža, a švalera ću lako da nađem - rekla je na samom početku Ivana.

Kako je Jelena Pešić rekla da u "Zadruzi 3" ne želi s*ks pred kamerama, ali želji da upozna svoju srodnu dušu Janjuš je pokzušao da je isprovocira, pa svojom izjavom potkačio Anu Korać.

- Ma, koga ti z*jebavaš? Samo ćete da se ljubite? Ima i onih koji se ljube u nosić - prokomentarisao je Janjuš i time pecnuo Anu Korać koju je David Dragojević često ljubio u nos.

JANjUŠ STIGAO U BELU KUĆU, OSTAO ZABEZEKNUT KADA JE VIDEO KAKO ONA SADA IZGLEDA

Nakon što je stigao na velelepno imanje Janjuš je sa voditeljem Ognjenom Amidžićem porazgovarao o budućim danima koje će provesti. Odmah su ušli u Belu kuću, koja je potpuno promenjena, kao i spavaća soba, zbog koje je Janjuš bio iznenađen.

Janjuš se prisetio svog prvog učešća u ,,Zaduzi", pa je imao samo jedno na umu, a to je da ne spava na istom mestu gde je provodio vreme prošli put.

- Samo ne na ovom krevetu da spavam - prokomentarisao je Janjuš.

ZOKI ŠUMADINAC UŠAO U BELU KUĆU

Nakon Marka Janjuševića Janjuša koji je imao privilegiju da prvi kroči u Belu kuću , Zoran Šumadinac je drugi zadrugar koji se tamo uputio. Voditelj Ognjen Amidžić je na ulasku u Belu kuću dočekao Zokija. On se odmah uputio u spavaću sobu kako bi izabrao svoj krevet, a potom nastavio da razgleda sve oko sebe.

JELENA PEŠIĆ SE USELILA U BELU KUĆU

Studio voditeljke Dušice Jakovljević napustila je i Jelena Pešić. Ona je prvo odgovarala na pitanja voditelja Tamare Đurić i Milana Miloševića, koje je zanimalo da li je spremna za ljubav i koji će joj biti glavni aduti, a zatim i da li postoji neki eksplicitni materijal koji može da ispliva i koji joj se budući cimer dopao.

- Uvek! Za ljubav i za upoznavanje i za prijateljstvo sam uvek spremna. Moj glavni adut će biti iskrenost i spontanost. Vladimir Tomović je lep, Stefan Karić je sladak - odgovorila je Jelena.

Jelena se zatim uputila u oldtajmeru ka Beloj kući, a sačekao ju je voditelj Ognjen Amidžić, koji joj je predstavio redizajniranu kuću. Janjuš ju je odmah upitao šta će da popije, a zatim je Pešićeva krenula da odabere svoj krevet i mesto za odlaganje stvari.

Zadrugari su polako počeli da se useljavaju na velelepno imanje, pa je vreme došlo i da Stefan Karić krene put Bele kuće. Pre nego što je ušao u automobil koji ga je odvezao ispred, zastao je sa voditeljima Tamarom Đurić i Milanom Miloševićem, sa kojima se dotakao aktuelnih tema.

Stefan je odmah prokomentarisao kako se nosi sa epitetom da je jedan od najpoželjnijih momaka u Beloj kući.

- Ne bih da silim, nisam zavodnik, ali ako bude neka devojka koja je moj tip, naravno - izjavio je Stefan.

Nakon što je pristigao na velelepno imanje Stefana je dočekao voditelj Ognjen Amidžić, koji ga je sproveo do potpuno nove spavaće sobe i dopustio mu da se smesti i izabere svoj krevet.

IVANA ŠOPIĆ SE USELILA U BELU KUĆU: MISLIM DA ĆETE ME VIDETI U LjUBAVNOJ AFERI

Ivana Šopić je peta zadrugarka koja je imala privilegiju da uđe na velelepno imanje u Šimanovcima i među prvima se upozna sa prostorijama "Zadruge 3". Voditeljka Dušica Jakovljević je iz studija otpratila Ivanu, a pred sam ulazak u Belu kuću dočekali su je voditelji Tamara Đurić i Milan Milošević.

- Moram da kažem da su svi mislili od mog profila da je Tamara, ja sam to shvatila kao kompliment - rekla je Ivana, a zatim su se Šopićeva i Tamara zajedno nasmejale kako bi pokazale da imaju identični smeh.

Ima dosta lepih muškaraca, nisam videla sve, ali mislim da ćete me videti u nekoj ljubavnoj aferi. Jako sam zabavna, tako da možete i to da očekujete - dodala je Šopićeva, priznala da je Milan njen tip muškarca, pa se zaputila ka Beloj kući.

Ivana je stigla u dvorište ispred Bele kuće gde ju je sačekao voditelj Ognjen Amidžić.

- Ognjene, otvaraj (vrata) da ne ispadnem glupa na početku - rekla je Ivana i izašla iz automobila i krenula da odabere svoj krevet, a Stefan Karić joj je pomogao oko kofera.

PRVI GOSTI RAJSKOG VRTA: OVAKO JE IZGLEDAO SUSRET JANjUŠA I ZOKIJA ŠUMADINCA S DRVETOM MUDROSTI

Marko Janjušević Janjuš i Zoran Šumadinac su prvi zadrugari koji su imali priliku da uđu u Belu kuću. Njih dvojica su krenuli u razgledanje velelepnog imanja, a potom se javila žarka želja da posete Rajski vrt. Drvo se oduševilo što su ga oni posetili, pa ih je srdačno pozdravilo, a onda su porazgovarali.

- Kako vam se dopada ovde? - upitalo je Drvo Janjuša.

- Oduševio sam se, majke mi - odgovorio je on.

- Zoki, kako ti se čini ovde u "Zadruzi"? - upitalo je Drvo Zokija.

- Prvi utisak je fantastičan. Najviše mi se dopada klopa - odgovorio je on.

SANI „TRIK FX” UŠAO U STUDIO, PA PRIZNAO DA MU JE NATALIJA ZAPRETILA

Sani Ibraimov je široj javnosti poznat kao član grupe „Trik Fx”, koja je harala devedestih godina, a i dalje je aktivna. Denser je u razgovoru sa voditeljkom Dušicom Jakovljević ispričao kako mu je supruga Natalija zapretila šta će se desiti ukoliko bude gledao u zgodne devojke.

- Mi nemamo dogovor, ali mi je rekla da pazim šta radim, da se ne svađam, ali u svakom slučaju je rekla da ako se nešto desi, da će doći tenkom. Što se tiče devojaka, u redu, ima tu lepih momaka, tako da neka se oni zabavljaju - našalio se Sani.

MLAĐAN JOVANOVIĆ JEDVA ČEKA DA POKAŽE MIŠIĆE

Nakon Sanija Ibraimova, u studio kod Dušice Jakovljević došao je i Mlađan Jovanović. Trener je u svom profilu otkrio da je pozitivan, ali i veoma impulsivan. Ne zna da kuva i ne voli nehigijenu. U "Zadruzi 3" očekuje da će naći srodnu dušu, jer sreće u ljubavi do sada nije imao.

Voditeljka je upitala Mlađana da li će pomoći zadrugarkama u treninzima budući da je on personalni trener.

- Ako bude bilo potrebe, naravno da ću pomoći - rekao je Mlađan, a u razvgovor se uključio i Sani, koji je imao veoma zanimljiv komentar.

- Ovde 90 odsto devojaka ulazi da bi našla nekoga. Retko koja devojka ima ono što momci traže, ono malo duhovitosti - prokomentarisao je Sani.

IVANA KRUNIĆ ISPRIČALA ŠTA JE RADILA U MLADOSTI

U drugoj grupi novih zadrugara koji su se predstavili u studiju voditeljke Dušice Jakovljević, nakon Sanija Ibraimova i Mlađana Jovanovića, pojavila se Ivana Krunić, bivša pevačica grupe "Luna". Njen motiv za ulazak u "Zadrugu 3" je veća popularnost, a u svom profilu je rekla da po karakteru promenljiva, kao i da je znala u život da se pobije, ali da se nada da to neće raditi u "Zadruzi 3". Ivana je emotivno ispunjena i srećna.

Dušicu je začudilo to što je čula u profilu da se Ivana tukla, a Krunićeva joj je objasnila svoj temperament.

- Ja sam blokovsko dete, rođena u bloku, rasla na ulici. Kao i svaka druga osoba imam lepe momente, ali nekad i planem. Nadam se da ću sve to, tj. ne baš sve pokazati u rijalitiju. Remeti me kad je neko bezobrazan, ali to mogu da urade oni koji su mi prirasli srcu - rekla je Ivana.

- Drago mi je što ulaze ljudi iz moje branše, nisam baš video puno pevača i glumaca - dodao je Sani.

OD NjEGA ĆE SVI STREPETI U „ZADRUZI 3“: NOVINAR IVAN GAJIĆ

Dušica Jakovljević najavila je još jednog zadrugara zbog kog će mnogi strepeti. Novinara Ivana Gajića jedino šta može da istera iz takta su provokacije, a kako priznaje, nema problem sa kamerama. Tvrdi da ne treba niko da ga se plaši, već da treba da se zadrugari plaše svojih postupaka. Takođe, poručio je da se osveta služi hladna. U razgovoru nije krio da zna mnoge stvari o zadrugarima, ali da neće to koristiti.

- Nemam taktiku, ja ću reagovati kada bude trebalo. Kada se neko bude ponašao kao neko ko nije onakav kakav je napolju, odreagovaću. Od kolega sam dobio informacije o pojedinim zadrugarima, zlu ne trebalo - ispričao je Ivan.

MILICA DUGALIĆ SPREMNA KAO ZAPETA PUŠKA

Milica Dugalić, učesnica prve sezone rijaliti programa "Zadruga", naredna je ukućanka koja se pridružila zadrugarima u studiju, a nju je dočekala voditeljka Dušica Jakovljević.

U svom profilu je istakla da će veoma otvoreno iznositi svoje stavove i da će biti tu da unese samo pozitivnu energiju, a sve detaljnije pogledajte u narednom video-snimku.

Voditeljka je upitala pevačicu šta očekuje od ove sezone i kako će se ponašati tokom narednih meseci.

- Najviše me uzbuđuje upoznavanje sa Leposavom. Očekujem da se dobro zabavim, da eliminišem sve ono što je negativno - rekla je Dugalićka.



NOVA EKIPA UŠLA U ZADRUGU 3, JANjUŠ ODMAH ZAMOLIO NjU DA SPAVA U KREVETU PORED NjEGOVOG

Druga grupa zadrugara među kojima su se našli Sani Ibraimov, Mlađan Jovanović, Ivana Krunić, Ivan Gajić i Milica Dugalić se uputila ka velelepnom imanju oldtajmerom, gde ih je dočekao voditelj Ognjen Amidžić.



Zadrugari su se najpre uputili ka spavaćoj sobi kako bi zauzeli svoje krevete, a potom su krenuli u razgledanje prostorija "Zadruge 3".

Janjuš je odmah dočekao Milicu Dugalić i pomogao joj sa koferom, a potom joj predložio da ona spava u krevetu do njega.

MIRKO GAVRIĆ SE VRATIO U „ZADRUGU“, PA OTVORIO DUŠU O BOLNOM RAZVODU

Prva i druga grupa novih zadrugara uselila se na renovirano velelepno imanje u Šimanovcima, a voditeljka Dušica Jakovljević je ugostila prvog člana treće grupe, Mirka Gavrića. Mirko je već učestvovao u "Zadruzi 2", ali ju je dobrovoljno napustio, a sada se vraća u "Zadrugu 3" sa novim stavom. Gavrić je u svom profilu rekao da je rijaliti budala. Mirko se u periodu između "Zadruge 2" i "Zadruge 3" razveo od svoje supruge, a voleo bi da nađe ljubav u rijalitiju.

Dušica je sačekala Mirka, koji joj je rekao da je sve bolje nego prošle godine. Ona mu je rekla da se nada da ovoga puta neće odlučiti da napusti rijaliti.

Ne pada mi na pamet da odem iz rijalitija, poslednjih godinu dana sam doživeo lom. Moja kula od karata se srušila ovako, nestalo je preko noći sve što sam gradio godinama. Hvala na drugoj šansi da mogu da živim, hvala Željku i Milici - rekao je Mirko.

„ STIGLA JE GRDANA“ - MONjA OTKRILA RAZLOG ULASKA U „ZADRUGU 3“

Dušica Jakovljević najavila je i sledeću zadrugarku i glumicu koja odlučila da svima pomrsi konce. Monja Milenković je po profesiji je glumica. Srećno je udata za profesionalnog fudbalera s kojim ima sina. U “Zadrugu 3” ulazi jer se voli izazov, a kako kaže voli da se kocka sama sa sobom, želi da ovo bude jedna od njenih priča. U razgovoru sa voditeljkom odmah na početku Monja se našalila na sopstveni račun kada je njen stajling u pitanju.

- Dobro veče, došla je Grdana - našalila je Monja, a onda je otkrila svoj moto za ulazak. - Meni je cilj da opipam puls ljudi kada mi kažu da ne mogu.

U „ZADRUGU 3“ ULAZI PINKOVA ZVEZDA MIROSLAVA MIMA ŽIVKOVIĆ

Nakon Mirka Gavrića i Monje Marenzi - Milenković u studio je ušla i Miroslava Mima Živković, koju je dočekala voditeljka Dušica Jakovljević.

Mimu je milionski auditorijum upoznao kroz takmičenje "Pinkove zvezde", a ona je u svom profilu rekla da ume istovremeno da bude i anđeo i đavo, otkrila da bi volela da se zaljubi, a detaljnije o svemu ovome pogledajte u narednom video-snimku.

Kako je sebe okarakterisala kao čivavu, voditeljka ju je upitala šta milionski auditorijum može od nje da očekuje u narednom periodu.

- Čivava je pas koji ne ujeda, već samo preti. I Brus Li je mali čovek, ali jak - bila je zagonetna Mima.

I IVAN GAVRILOVIĆ U „ZADRUZI 3“

Hit "200 na sat" je proslavio pevača Ivana Gavrilovića. On je u srećnom braku sa suprugom Marinom, sa kojom ima dvojicu sinova. U "Zadrugu 3" ulazi kako bi sebi obezbedio bolji život i uz to i da se šali i uživa.

U razgovoru sa voditeljkom Dušicom Jakovljević dotakao se vernosti prema svojoj supruzi, te je Gavrilović sve iznenadio odgovorom.

- Oni sad gledaju i imam njihovu podršku, ali ona mi je prva simpatija (pokazujući rukom na Monju Milenković) - izjavio je Ivan.

RAĆA MITROVIĆ BACIO OKO NA UDATU ZADRUGARKU

U studio Dušice Jakovljević stigao je i Raća Mitrović. Raća je muzičar i član je muzičkog sastava "Đokara i gnjurci". Mitrović je oženjen i ima dvoje dece, ali smatra da mu to neće predstavljati problem ako baci oko na neku devojku. U svom profilu je rekao i da je fin, kulturan i emotivan čovek i da voli šalu, ali da zna da se brani ako ga napadnu i da su za njega sve žene princeze, a muškarci lepotani. Dušica ga je dočekala i zapazila da ima sliku Popaja na majici, a on je prokomentarisao da je to zbog snage, a zatim ga upitala za stavku iz profila da mu neće smetati da baci oko na neku zadrugarku.

- Već sam sa Monjom imao neke priče, videćemo šta će da se dešava. Dušice, za tobom je dva miliona ljudi ludo, a možda i više - rekao je Raća.





NOVA PETORKA UŠLA U „ZADRUGU 3“

Petorka - Mirko Gavrić, Monja Marenzi - Milenković, Miroslava Živković, Raća Mitrović i Ivan Gavrilović oldtajmerom se dovezla do Bele kuće.

Mirko Gavrić, sveže razveden je priznao da je već zaljubljen, ali još uvek neće da otkriva detalje.

- Ja sam uvek zaljubljen, kod mene je sve moguće - otkrio je Gavrić.

Glumica Monja je sve oduševila svojim stajlingom, zbog čega je dobila komplimente. Ona je priznala da je veoma ushićena što ulazi u "Zadrugu 3", a pred ulazak je istakla ovo:

- Neću se takmičiti, ja ću da udišem vazduh moje Srbije - rekla je sa osmehom na licu Monja.





Raća Mitrović je istakao da gledaoci mogu od njega svašta da očekuju, a pre svega dobru zabavu.

- Volim te (rekao je Raća voditeljki i uputio joj komplimente) Ja sam stekao četiri sina i četiri ćerke dok sam bio u karantinu - rekao je Raća Mitrović.

Nova grupa ukućana se najpre uputila ka spavaćoj sobi kako bi se smestili, a onda su krenula i upoznavanja.









OGNjEN POKAZAO ZADRUGARIMA NOVI NOĆNI KLUB

Voditelj Ognjen Amidžić ušao je Belu kuću i pozvao zadrugare koji su već ušli na imanje da mu se pridruže u obilasku imanja. Ognjen je pokazao novu prostoriju za žurke, koja se nalazi na mestu gde je nekada bila sudnica.

Noćni klub je oduševio sve prisutne, koji su prokomentarisali da jedva čekaju prvu žurku, a zatim otišli u kazino, koji je takođe renoviran i sadrži mnogo umetničkih dela, ali i novi šank.

Marko Janjušević Janjuš, koji se tokom prve sezone "Zadruge" često kockao i imao problema zbog toga, odigrao je prvu partiju u "Zadruzi 3" i pokazao cimerima koji nisu upućeni u igru kako rulet funkcioniše.





JOŠ JEDAN NOVINAR ULAZI U BELU KUĆU

Marko Đedović magistar je socijalnog rada i socijalne politike, bavio se i politikom, a čudnim sticajem okolnosti postao je novinar. Nije imao puno vremena da se pripremi za “Zadrugu 3”, a njegov moto je: ”Šta bude, biće”. Sebe opisuje jednom rečju – iskren. U razgovoru sa voditeljkom Dušicom Jakovljević Marko se dotakao o informacijama koje poseduje o zadrugarima, te ne krije da će ih koristiti kada bude trebalo.

- Ja sam malo pristrasniji od Ivana, pa ću onda reagovati na drugačiji način. Ko me bude dirao, ja ću uzvratiti - bio je iskren Marko.









BANE ČOLAK SPREMAN DA PREVARI DEVOJKU?

Nakon Marka Đedovića, došao je red na Baneta Čolaka. Bane je bio učesnik obe sezone "Zadruge", a u treću sezonu se vraća kao zauzet momak. Bane nije želeo da otkriva šta će pokazati u novoj sezoni. Bane je otkrio da je prepravio tetovažu posvećenu jednoj osobi, verovatno aludirajući na bivšu devojku Zerinu Hećo, a zatim otkrio kakav dogovor ima sa svojom novom devojkom.

- Napolju sam našao nešto što mi prija i što je super, ali da ne bih ponavljao stare greške, stavili smo vezu na pauzu, može da se desi nešto unutra - otkrio je Bane.









U „ZADRUGU 3“ ULAZI TRUDNICA, MAJKA ŠESTORO DECE, PORODIĆE SE TOKOM BORAVKA U BELOJ KUĆI?!

Nakon Marka Đedovića i Baneta Čolaka, voditeljka je dočekala i Marinu Dančo. Marina je majka šestoro dece, a sedmo je na putu. Ona je u svom profilu istakla da ulazak u "Zadrugu 3" doživljava kao izazov i da gori od želje da raskrinka sve one koji spletkare. Voditeljka Dušica je upitala Marinu kada joj je termin za porođaj i da li ima emotivnog partnera koji je podržava na šta je ona potvrdno odgovorila.

- Termin je uoči Svetog Nikole. Imam emotivnog partnera, naravno - rekla je Marina.









BANE POSAVETOVAO VESKA ĐUKIĆA, MAJKA ŠESTORO DECE SE ODMAH UBACILA





Vesko Đukić je četvrti član četvrte grupe koja se predstavila u studiju Dušice Jakovljević. On je bokser koji dolazi iz Podgorice, i ima ženu, ali nemaju decu. Ne želi da se ponizi u "Zadruzi 3" i zbog toga neće imati kontakt sa određenim ženskim zadrugarkama.

Dušica je dočekala Veska u studiju, a onda je ga je upitala kako mu se čine budući cimeri.

- Video sam, što se tiče učesnika, svi su korektni. Zanimljivi su - krenuo je Vesko.

- Tako je samo na početku. Ne verujem u ta rijaliti prijateljstva, to je baš retko - ubacio se Bane Čolak.

- Od jednog drveta ne vidiš šumu - dobacila je Marina Dančo Banetu, pre nego što su se svi uputili ka Beloj kući.





JELENA KRUNIĆ ŠOKIRALA IZGLEDOM

Četvrta grupa zadrugara je spremna za ulazak u Belu kuću, a Jelena Krunić je prva koja je stigla u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević. Jelena je sebe u profilu predstavila kao filologa, modnog dizajnera. Planira da pobedi sebe u ovoj sezoni rijalitija, jer se uvek pokaže u negativnom smislu, a detaljnije pogledajte u narednom snimku.

Voditeljka je upitala Krunićevu na kog zadrugara je bacila oko budući da je spomenula to u profilu.

- Malo sam vam zagolicala maštu, videćemo šta će biti. Ovo je moj šesti rijaliti, vidite da ne ulazim u štiklama, sada sam potpuno drugačija - rekla je Jelena Krunić.





PERSONALNI TRENER VLADIMIR ADžIĆ STIGAO U STUDIO

Drugi član pete grupe koja je ušla u studio je Vladimir Adžić. Vlada je personalni trener iz Novog Sada i u ljubavnoj vezi je sa osobom čije ime ne želi da otkrije. Smatra da ima najbolju devojku na svetu i da ne postoji devojka u "Zadruzi 3" koja je vredna javne prevare. Najslabija tačka mu je porodica i tvrdi da nije svako dostojan njegovog prisustva.

Vladimir se pridužio Jeleni Krunić, a zatim je Dušica obavila intervju sa njim i pre toga ga pitala da li je njegova sestra Dara Bubamara, pošto se o tome spekulisalo.

- Dara meni nije familija - otkrio je Vlada, a zatim ispričao kako će reagovati ako neka devojka bude flertovala sa njim, pošto ima devojku. - Svakom dam šansu, ako uspe da me osvoji, to je to.

BORA SANTANA TREĆI PUT U ZADRUZI

Bora Santana ulazi treći put u Belu kuću, a ovoga puta obećava da će biti još zanimljiviji, kao i da će izneti mnoge tajne o bivšim, a i budućim zadrugarima koje do sada nije otkrio. Jedan od urednika radija ,,Amenzije" poznat je po svom turbulentnom načinu življenja tokom boravka na velelepnom imanju.





FILIP IZNENADIO SVE STAJLINGOM, PA REKAO DA JEDVA ČEKA DA SE SKINE GO

Filip Đukić, učesnik prve sezone rijaliti programa "Zadruga" je ponovo došao da okuša sreću. Đukić je u svom profilu pred ulazak u "Zadrugu 3" istakao da voli da se šali, a zadrugarima se obratio rečima "Vratio se magični brka". Poznato je da Filip Đukić ima veoma specifičan ukus, a samim tim i veoma neobičan stajling, a večeras se u studiju pojavio obučen u odelo i sve oduševio. Voditeljka je pohvalila njegov stajling, a on je istakao da jedva čeka da se presvuče.

- Malo mi je nezgodno. Jedva čekam da skinem ovo. Nisam ovo ja, ovo je sve maska. Jedva čekam da se skinem go - rekao je Đukić.







STEFAN KANDIĆ ZAINTRIGIRAO JAVNOST ULASKOM

Stefan Kandić, radio voditelj iz Nikšića, peti je član pete grupe koja se predstavila u studiju Dušice Jakovljević. On je obećao da će biti aktivan za crnim stolom jer je jako brbljiv. Voleo bi da postane voditelj "Radio Amnezije", a trenutno je slobodan i ne bi voleo da mu se desi odnos pred kamerama, ali je spreman na to. Dušica je upitala Stefana da li je bacio oko na neku zadrugarku, a on je ostao misteriozan.

- Čekamo je, možda je sad nađem. Ne bih još otkrivao. Jesam, ali ne bih još otkrivao - rekao je Stefan, pa se uputio sa članovima svoje grupe ka Beloj kući.













ATRAKTIVNA PINKOVA ZVEZDA PRIZNALA DA LI U „ZADRUZI 3“ MOŽE DA JOJ SE DESI LjUBAV! (VIDEO)

Mionu Jovanović je milionski auditorijum upoznao kroz muzičko takmičenje "Pinkove zvezde", a ona je prva zadrugarka iz šeste grupe koju je voditeljka Dušica Jakovljević dočekala u studiju.

Za sebe kaže da je veoma tvrdoglava i znatiželjna, a da je "Zadruga 3" veliki izazov za nju. Trenutno nema dečka, a o novoj ljubavi pred kamerama ne razmišlja.





Budući da je rekla da o rijaliti vezi i ne razmišlja, voditeljka Dušica Jakovljević ju je upitala da li i dalje stoji pri svom stavu.

- Mislim da neće doći do toga, mada nikad se ne zna - rekla je Miona.





MATEJA MATIJEVIĆ SPREMAN ZA LjUBAV U RIJALITIJU

Mateja Matijević je nekadašnji sportista i menadžer. Odrastao je sa Teodorom Džehverović, pevačicom koja je osvojila treće mesto u "Zadruzi 1". Za njega se spekulisalo da je u vezi sa Macom Diskrecijom, što je mu je smetalo. Pred ulazak u "Zadrugu 3" je raskinuo sa devojkom i spreman je da se upusti u novu ljubavnu romansu pred kamerama.

- Nadam se da me neće gledati bivše devojke. Ne želim neki pritisak nad glavom, želim da uđem rasterećen. Ulazim potpuno slobodan - ispričao je Mateja.

NATAŠA RADAN OPLELA PO BUDUĆEM CIMERU

Nataša Radan rođena je Leskovčanka, ali nekoliko godina živi sa drugaricom u Beogradu. Trenutno je nezaposlena, a inače je top model, pobednica brojnih izbora za miss, radila je i kao promoterka. Nedavno je izašla iz emotivne veze i priznala je da je razočarana u ljubav. Za oko joj je zapao Bane Čolak sa kojim se upoznala tokom sistematskog pregleda, uoči ulaska u “Zadrugu 3”.

Odmah po ulasku u studio voditeljka Dušica Jakovljević upitala je Natašu da li gaji emocije prema Banetu Čolaku, kako je saznala, te je zadrugarka žestoko odgovorila.

- Ja sam izjavila da mi je gotivan Bane zato što lupa gluposti, priča svašta, ali nema tu nikakvih simpatija - izjavila je Nataša.





RADE LAZIĆ RASPOLOŽEN I ZA RIJALITI VEZU

Rade Lazić je naredni zadrugar kojeg je Dušica ugostila u studiju. On je bivši maneken i model, sada estradni menadžer. Iza sebe ima brak i ćerkicu, a u Belu kuću ulazi kao slobodan muškarac. Mnogi su ga upoznali i tokom rijaliti programa "Farma" kada je imao ljubavnu romansu sa Gabrijelom Pejčev. Voditeljka je upitala Lazića da li je već bacio oko na neku zadrugarku, budući da će biti okružen veoma atraktivnim rijaliti cimerkama.

- Može šifra, perje. Shvatićete o kome pričam kada uđe naredna grupa, ali moram da kažem da je i Nataša lepa devojka - rekao je Rade.





BIVŠA REPREZENTATIVKA STIGLA U „ZADRUGU“ I PRIZNALA: JA SAM BISEKSUALAC



Suzana Ćubela je peti član šeste grupe novih zadrugara koji su se predstavili u studiju Dušice Jakovljević. Ona se 24 godine bavila rukometom i bivša je reprezentativka, kaže da nije agresivna. Nadežda Biljić joj je drugarica iz detinjstva, a sa Tomom Panićem je trenirala rukomet. Nije sigurna kako će se snaći u zatvorenom prostoru. Suzana je otvorena priznala da je biseksualna i da voli da eksperimentiše.



Dušica i publika u studiju su pružili podršku Suzani zbog njene iskrenosti i što je otvoreno priznala svoju seksualnost.