Strašan incident se dogodio tokom sinoćne žurke u "Zadruzi", a bio je kulminacija sukoba Jovane Tomić Matore i Miljane Kulić.Matora i Miljana počele su da se koškaju na stolu, đuskajući. Tomićeva je dugo pratila Kulićevu po Beloj kući ponavljajući: "K*rvo, k*rvo!", a palo je i nekoliko udaraca.- Udari me! Hajde, udari me! - izazivala je Matora Miljanu.Najzad se i to dogodilo - Miljana je udarila Matoru mikrofonom u glavu, i zadrugarka se smesta srušila na pod. Dok je krvarila, cimeri su je izneli napolje.Miljana je ubrzo hitnom odlukom produkcije diskvalifikovana jer pravila rijalitija ne dozvoljavaju nasilje. Kako je izgledao ovaj nemili incident, pogledajte u videu: