27. april 2019.

Stanija Dobrojević ne krije od javnosti da je dva puta bila verena pa je ovu činjenicu podelila i sa stanovnicima rijaliti programa "Zadruga 2", ali i otkrila da iza sebe ima brak koji je trajao dve godine.Atraktivna zadrugarka je bila isprovocirana komentarom svog cimera Pavla Jovanovića da u njenim godinama treba da ima porodicu, a ona je imala spreman odgovor koji je sve šokirao.Povodom ovoga, kontaktirali smo Stanijinu menadžerku, Tamaru koja je potvrdila njenu priču i istakla da je ovo bio brak iz ljubavi.- Istina je da je bila u braku dve godine, ali to je njena privatnost i intima o kojoj ja ne želim mnogo da komentarišem, sve u vezi sa tom temom možete pitati nju nakon izlaska jer ipak nije na meni da pričam o njenom privatnom životu. Ono što mogu da kažem je da je to bio brak iz ljubavi, ali je Stanija neko ko je karijerista, pa je uvek želela da se ostvari na svim poljima i da radi na sebi kako bi, kada dođe trenutak da osnuje porodicu, bila potpuno posvećena isključivo i samo tome - ispričala je Tamara, a onda dodala da su se razišli mirnim putem:- Razišli su se, ali su ostali u prijateljskim odnosima kao normalni i zreli ljudi - rekla je Stanijina menadžerka u intervjuu za Pink.rsTamara nam je priznala da je Stanija okončala ovaj brak jer prvenstveno želi da svoju karijeru dovede do vrhunca i obezbedi uslove za porodicu.