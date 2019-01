25. januar 2019. 20:25 | Komentara: 0

Luna Đogani je u prethodnoj sezoni rijalitija "Zadruga" bila u ljubavnoj romansi sa tada oženjenim muškarcem Slobodanom Radanovićem. Zbog turbulentne veze sa njim, ona neretko plače, a tokom dana ona je iz čista mira zapevala njegovu pesmu "Kocka".





Naime, dok su zadrugari čekali hranu u restoranu "Dubioza" Đoganijeva je sedela zamišljeno i pevušila Slobinu pesmu "Kocka". Da li se Luna prisetila ponovo svoje stare ljubavi i šta ju je navelo da zapeva ovu numeru ostaje da saznamo.

Da podsetimo, Luna je uplovila u vezu sa Markom Miljkovićem, koga je juče zamalo nazvala Slobinim imenom, a danas je zapevala i njegovu pesmu.

Njen brat, Adam Đogani joj je skrenuo pažnju da ne peva Slobinu pesmu, na šta je ona odgovorila da to Miljkoviću ne smeta i nastavila da je peva, a za to vreme on je bio na vratima restorana.