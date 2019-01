Novosti online | 13. januar 2019. 11:49 |





Mina je priznala da je prvi put dobila novac za seksualne usluge koje je pružila sa svega 16 godina.



Mina je priznala da je prvi put dobila novac za seksualne usluge koje je pružila sa svega 16 godina.

- To su bili najgori dani u mom životu, mnogo je teško i ne razmišljam o sebi, samo gledam na njih. Sakupljala sam novac, slala koliko sam mogla da ne bude previše providno, jer me majka ispitivala odakle mi. Moja majka je saznala u sredu, i moja porodica, ja to nisam mogla da joj kažem. I bitno mi je da oni sada kod kuće nemaju problema zbog ovakvih izjava koje sam dala ovde. Sve što sam radila, radila sam i radim za njih - rekla je Mina i objasnila je kako je tada izgledala njena priča sa mamom Ivanom, koja nije znala kroz šta joj ćerka prolazi.







Pitala me odakle mi taj novac, ja sam uvek imala neku priču za to, pričala sam da sam pozajmila. Nisam se dugo zadržavala kod kuće, brzo bih se vraćala u Beograd - rekla je Mina.



Potom je progovorila i o trenucima koji su na nju ostavili najveću traumu.



- Jednom sam bila zlostavljana i mučena nekoliko sati, gde nisam mogla da izađem uopšte iz tog mesta i to mi je ostavilo najgore traume koje trenutno imam. Skoro sam bila bespomoćna, nisam znala kako da se izborim sa tim. Danima sam plakala, bila u teškom stanju, bila sam zaključana posle toga u svom stanu...ali eto, opet sam ovde, izborila sam se i ponosna sam na sebe - priznala je.







- Nisam imala emotivnog partnera tada. Samo moja dva velika prijatelja - rekla je Mina i otkrila kako joj je dugo vremena bilo potrebno da posle toga ima bilo kakvu komunikaciju sa muškarcima, ali da je prešla i preko toga.



- Posle toga nisam više imala neprijatne situacije, niti bilo šta slično - rekla je i dodala kako je u mnogim momentima videla da joj majka ne veruje, ali da nije imala snage da joj kaže.



Takođe, Mina je dodala da je bila svesna toga da se bavi prostitucijom i da je reč prostitutka najteža reč za neku ženu.



- To nisam bila ja. To je bila osoba koja je sebe prodala i sebe dala, izneverila ono što je rekla da nikada neće postati zarad nekih drugih stvari... - izjavila je Mina.