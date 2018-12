26. decembar 2018. 21:36 | Komentara: 0

Blogerka Luna Đogani i fitnes instruktor Momčilo Milojević poprilično su se zbližili protekle noći tokom žurke u najgledanijem rijalitiju na našim prostorima ''Zadruga 2''.



Njihovo zbližavanje na žurki počelo je kad je blogerka pohvalila igranje fitnes instruktora, a onda su usledili brojni komplimenti na Lunin račun, a u jednom trenutku Momčilo je Đoganijevu obgrlio oko struka.





Reklo bi se da su se između Lune i Momčila rodile prve simpatije, a kako bismo čuli šta o tome ima da kaže blogerkin otac, denser Gagi Đogani, kontaktirali smo ga.

- Ja svoju ćerku podržavam šta god da uradi. Najbitnije mi je da ona bude srećna. Ne mogu baš sada da budem siguran da može nešto da se desi između njih. Voleo bih da bude s nekim, to je moja želja, ali ne možemo ništa na silu da radimo. Za sada još tu ne vidim da može da bude nešto ozbiljnije - rekao je za Pink.rs Gagi Đogani i otkrio šta bi moglo da predstavlja Luni problem kad je Momčilov fizički izgled u pitanju.

- Deluje mi kao da je on malo niži od nje, to bi mogao da bude problem. Ona voli malo više momke. Generalno, mislim da je on kulturan, pametan, fino se ponaša. Deluje kao fin momak, prijatno sam iznenađen njegovim predstavljanjem do sada - istakao je Lunin otac za naš portal.