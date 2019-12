Novosti online | 05. decembar 2019. 21:16 | Komentara: 0

"Bili smo dve individue koje su se godinama poznavale, bile u nekoj vezi, pokušale da žive zajedno i shvatile da to ne ide. Zapravo, odlučila sam da sebe ne maltretiram. To je bio kraj i s tim sam raščistila. Posle on, iz raznoraznih, ali opravdanih razloga nije mogao mnogo da učestvuje u odrastanju svojih sinova", ispričala je pre par godina voditeljka.





(Stori.rs)



Otac sinova Dragane Katić nedavno je preminuo, što je za naslednike bio ogroman stres, iako nisu odrasli sa njim. Bojan i Boban su, inače, i podržavali poznatu majku da podigne tužbu kako bi potražila sve alimentacije koje nikada nisu dobili."Kada sam donela odluku da to učinim, sinovi i ja smo seli i obavili krajnje otvoren razgovor. Objasnila sam im da sam kao roditelj, preko suda odlučila da dođem do svojih prava. Rekla sam im da mogu da budu uz mene ili ne, ali samo istinom, i da tužba jeste moja, ali da će i oni u jednom trenutku morati da se pojave na sudu kao svedoci, i pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, daju izjave i stave potpis na ono što su rekli. Traženje prava na ono šta im pripada ne menja činjenice, pre svega da je to njihov otac, da je deo njihovog života i da to ne znači da će prekinuti kontakt sa njim, niti ga promeniti. Nose njegovo prezime i treba da ga prihvate takvog kakav jeste", izjavila je svojevremeno Dragana za domaće medije.Otkad je Dragana pre dvadeset dve godine ostala u drugom stanju, pa sve do danas, o njemu je govorila veoma malo i to isključivo kao o ocu svoje dece. Zbog takvog stava, ali i činjenice da je u branši veoma cenjena te da niko ne bi napisao nešto što bi ugrozilo njenu intimu, nikada nije objavljeno čak ni njegovo ime.