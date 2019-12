Neda Ukraden je veliki fan Zdravka Čolića. Pevačica je to više puta izjavljivala, a svojim pratiocima je poklonila video sa njegovog koncerta u Areni.Kako do sada nismo imali prilike da ovu pevačicu vidimo pored nekog muškarca sada nas je iznenadila jer je upravo na ovom spektaklu bila u zagrljaju jednog ali vrednog, i to pogotovo za Zdravka Čolića.Iako su mnogi pomislili da se radi o Nedinom emotivnom partneru po svemu sudeći na osnovu toga kako čovek izgleda a i po komentarima pevačicinih pratilaca radi se o pevačevom rođenom bratu koji se zajedno sa njom provodio u jednoj od loža.On se retko kada pojavljuje u javnosti, a upravo koncert je bio povod za to.Za razliku od Zdravka koji se bavi javnim poslom, njegov brat je odlučio da bude ugostitelj.