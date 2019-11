Novosti online | 30. novembar 2019. 19:21 |

Dara Bubamara opet šokira! Folk pevačica je u intervjuu za jedan list otkrila kako njen sin Kosta(10) ide u privatnu školu. Sebe je prevazišla, ali je javnost zaprepastila kada je rekla da bi on "opalio šamar" nekome ko ne zna ko je ona .- Ne, on ne ide u ove seljačke škole, već u privatnu u školu, gde su deca uspešnih roditelja, političara i sportista. Nisu glupa seljačka zavidna deca, nego su pametna i znaju ko je Dara Bubamara. To su deca koja kažu: „Tvoja mama je vrh!“ Moj Kosta bi u tom slučaju nekome opalio šamar i rekao mu: „Ne obraćaj mi se više.“ Psihički je jak, zna sve probleme koje je majka imala i o tome smo razgovarali. Imamo otvoren odnos - rekla je Dara za Kurir.rs.