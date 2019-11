Novosti online | 30. novembar 2019. 18:36 | Komentara: 0

- Kad mi otac za života nije pružio ljubav i pažnju, a ni osnovne stvari, ne treba mi sada ništa kad ga više nema. Možda je on hteo, ali nije smeo od svoje žene, koja mene nikako nije mogla da smisli. Nije ni meni lako, u poslednje vreme ne radim, nisam baš dobrog zdravlja, a i nema posla. Živim sa čovekom koji je slep, vodim računa o njemu i ne bih mogao nikad da ga ostavim - završava Robert.







Šabanov vanbračni sin Robert je u teškoj finansijskoj situaciji, te ima zdravstvenih problema koje u javnost do sad nije iznosio.Vanbračni sin pokojnog Šabana Šaulića je navodno na samrti. "Nisam dobro. Tata čekaj me", rekao je Robert Šaulić (47).Poznato je da je u teškoj finansijskoj situaciji, ali i da ima zdravstvenih problema koje u javnost do sad nije iznosio. Ni ovaj put nije rekao od čega boluje, ali je na samrti. Robert živi u Zrenjaninu, a komšije govore da nema novca ni za hranu, kamoli za odgovarajuće lekove. Zbog njegove dobrote skupljali su novac kako bi mu pomogli da lakše živi.Istakli su da je Robert, dok je mogao, čuvao stare i bolesne ljude, koji su mu to platili.Roberta više ne zanima ostavinska rasprava i jedina želja mu je da bar nma onom svetu bude sa svojim ocem.- Nikada Robert nije bio sasvim zdrav. Znamo se nas dvojica godinama, često smo radili zajedno na građevini. Vredan je on momak, ali ima epilepsiju. Njemu često ume da pozli dok radi teške fizičke poslove, pa ga komšije onda odvedu u bolnicu. Pričaju da mu je poslednji put kada je dobio napad bilo baš loše, jer uopšte ne pije terapiju koja mu je prepisana. Često ume da bunca i da govori nepovezane stvari. U komšiluku se priča da je baš bolestan, ali on to pokušava da sakrije. Kaže da jedva čeka da bude sa ocem na onom svetu kad nije mogao na ovom. Majka vodi svoj život i nikoga nije briga za njega - kaže izvor.- Možda sam ja oduvek bio čudan i svom ocu i svojoj majci i neka mi je loše, ja ću sam izaći na kraj sa tim. Ne treba mi ni dinar! Neću tražiti nišrta od Goce, Ilde, Sanele i Mihajla, pa neka umrem. Neka njima svi ti milioni, kuće, bogatstvo, meni ne treba. Ne bih se bunio ni da mi nešto daju, ali im sam nikad ne bih tražio. Nisam obavešten ni o ostavinskoj raspravi, odustao sam od toga - kaže Robert i dodaje: