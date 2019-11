Novosti online | 28. novembar 2019. 13:00 |

Milan Popović nije hteo previše da komentariše odluku Suda prema kojoj je doneta privremena mera da sin Aleksandar živi s njim, a ne sa Severinom. Međutim, dao je odgovor na neka pitanja koja do jutros nisu imala odgovora, pre svih na ono hoće li dete odvesti u Srbiju.



- Što se tiče same presude, znate da to ne mogu komentarisati. Ne smem vam davati nikakve komentare vezano za to, ali mogu reći da nema nikakvog srpskog pasoša, to je čista medijska provokacija kojom se insinuira da dete odvodim u Srbiju, a ja vam sada izjavljujem da dete ostaje u Zagrebu i nastavlja da ide u školu u Zagrebu. Nisam izvadio nikakav srpski pasoš.



Na pitanje ima li informaciju da je protiv njega podneta krivična prijava za povredu detetovih prava, biznismen je odgovorio:





- Prvi put čujem od vas, hvala na informaciji... Proveriću o čemu se radi. Ne znam št a sam to uradio. Očigledno se radi o nekoj medijskoj provokaciji, nameri da budem prika zan kao loš čovek. Ako ima veze s a incidentom u školi, više je nego očigledno da su ga isprovocirali majka i očuh. Ako bude ikakvih k rivičnih prijava po tom pitanju, biće protiv majke i očuha, a ne protiv mene. Ja nisam učestvovao u tom incidentu. Po meni, institucije su te koje bi trebale podići k rivičnu prijavu da se takve situacije ne ponove, a na institucijama je da procene ima li za to osnove ili nema. Ja nisam pravnik, pa ne mogu reći. Ali znam da je istraga u t oku . Ako je to istina, taj koji je podigao k rivičnu prijavu, dobiće od mene prijavu za lažno podnošenje k rivične prijave. Očigledno Severininom advokatu Mati Matiću nedostaje promocij a, pa se reklamira preko ovog predmeta - rekao je Milan.



