neka neka udaće se i maša — Maša Terzić (@gospodjicatrzc) November 24, 2019

a to što su oba brata dobila pozivnicu a ja nisam je posebno tuzno:( — Maša Terzić (@gospodjicatrzc) November 24, 2019

BIVŠA devojka Veljka Ražnatovića Maša Terzić oglasila se povodom njegovog venčanja sa Bogdanom Rodić.Naime, na tviter nalogu koji se potpisuje kao Maša Terzić, nižu se objave vezane za ovaj događaj, a mnogi misle da je reč o pravom tviter profilu, kao i to da naslednica Zvezdana Terzića ipak nije prebolela Cecinog sina.Ona je reagovala na duhovit komentar u kom jedna “tviterašica” žali što Veljko ipak nije odabrao Mašu.“Meni je žao što Veljko nije oženio Mašu Terzić pa da tenkom gađa jabuku na Marakani” navodi se u tvitu, na koji je odgovorila Veljkova bivša, i to rečima “neka, neka udaće se i Maša”.Svadba je inače izazvala lavinu komentara na Mašin račun. U jednom se šale o tome šta bi bilo kada bi njoj dali da nosi Cecinu venčanicu.“Ubijte me ako Maša ne bi zapalila i njih i venčanicu. I pucala u Veljka, umesto on u jabuku” piše u još jednom smešnom tvitu.