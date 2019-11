Novosti online | 24. novembar 2019. 21:15 | Komentara: 0

Na večnu ljubav zavetovali su se Veljko Ražnatović i Bogdana Rodić, koja od danas nosi muževljevo prezime. Jedna od najsrećnijih bila je svakako Veljkova sestra Anastasija, koja nije skrivala suze na venčanju, a pripadnicima sedme sile otkrila je i kako je spojila Bogdanu i njenog brata i šta im je poželela.





Poželela sam mu mir, sreću, blagostanje i sve ono što dolazi uz uspešan brak. Nemamo tremu, svi smo toliko iščekivali da dođe ovaj dan. Veljkova želja je bila da se ispoštuju svi običaji, on je jako želeo da oženi Bogdanu, mislim da su to svi videli, zaljubljeni su, srećni i to se vidi - rekla je Anastasija, pa se osvrnula na to što je kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane:





Istina je, ja sam nju prvi put ugledala na Kopaoniku, ja sam joj prišla, nisam je poznavala, i rekla "Jako si lepa i mislim da si ti za mog brata super devojka. On je lud, mora da se smiri i imam osećaj da si ti dobra devojka za njega". Ona je rekla "Ali mi se ne poznajemo" i ja sam rekla da ću sve to srediti. Kada su se upoznali, ona ga je malo šikanirala, njemu to nije prijalo, bio je preneražen, jer je navikao da sve devojke padaju njemu pod noge. Sledećeg puta sam ih ponovo spojila, njoj sam rekla da spusti loptu, čak je to bilo da su se prvi put poljubili u Hajatu i spojili se i više se nikad nisu razdvojili.



Anastasija je priznala da su se svi sjajno proveli u autobusu u putu ka Titelu i nazad.





Fenomenalna žurka! Bio je di-džej, najbliža rodbina Ražnatović i Rodić, neki moji prijatelji i svi smo se sjajno proveli - rekla je Anastasija, pa priznala da je jedina plakala na crkvenom venčanju kada je ugledala Bogdanu u Cecinoj venčanici.



U crkvi sam plakala kao kiša, ja kad sam je videla u venčanici kako ulazi, nisam mogla da zaustavim suze, to su bile suze radosnice, bila sam jako emotivna.