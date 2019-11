NovostiOnline | 24. novembar 2019. 15:23 | Komentara: 0

Devojke su vrisnule, kako smo vidjli, malo ih je povredilo polomljeno staklo, a osiguranje ih je odmah sklonilo, otkrio je jedan od svedoka te dodao kako niko nije ozbiljno



povređen.

Nakon što je prošle nedelje nastupila u splitskoj Spaladium Areni, pevačica Severina Kojić (47) nastavlja turneju pa je u subotu pjevala beogradskoj publici.

Za nastup u Štark Areni ponovno se utegnula u mrežasti triko i visoke crne lakirane čizme u stilu Žene mačke. Ipak, Sevin koncert je, pišu srpski mediji, zasenio incident na samom početku nastupa.

Pevačica je izašla na binu, muzika je počela, ali odjednom se začuo vrisak u sali, piše Blic.

- Čim je grunuo bas reflektor je pukao, a staklo se razletelo po publici. Devojke su vrisnule, kako smo videli, malo ih je povredilo polomljeno staklo, a osiguranje ih je odmah sklonilo - otkrio je svedok.

- Nakon što je izbjegnuta nesreća, osiguranje je ostalo da stoji u redu gde je rasuto staklo, kako nitko ne bi došao tu i povredio se. Srećom, niko nije ozbiljno povređen - dodao je. Dok je Splićanka pevala, u publici je bio i njen svekar Dragan Kojić Keba (59).

- Rasplakao sam se, jer je bilo emotivno, pogotovo na kraju. I sami ste videli kakvu Seve ima nepresušnu energiju i uživao sam od početka do kraja. Svi smo porodično sedeli i gledali, to je stvarno bio spektakl - rekao je on za MONDO.

On se snahi nije pridružio na bini, a otkrio je i zašto. - Seve je htela da i ja pevam, ali nisam hteo, želeo sam samo da uživam u toj predivnoj atmosferi. Ne postoji mali i veliki nastup, a ovde je sve bilo tako dobro ukomponovano i mogla je da drži publiku još dva i po sata - dodao je.