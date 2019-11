Novosti online | 22. novembar 2019. 16:09 | Komentara: 0

- Više od svega smo želeli dete, ali zbog trombofilije, koja izaziva zgrušavanje krvi, to nije bilo izvodljivo. Srećom, medicina je napredovala, podvrgla sam se vantelesnoj oplodnji i prošla pravi mali hormonski rolerkoster, ali danas imamo Petru. Priča sa srećnim krajem, što je jedino važno. Mnoge žene suočavaju se sa istim problemom, ali je najvažnije ne gubiti nadu i biti uporan, rekla je Jelisaveta za magazin "Hello".





Jelisaveta Orašanin sa košarkašem Milošom Teodosićem danas ima devetomesečnu ćerku Petru.Glumica je za magazin "Hello" otkrila kako put do majčinstva nije bio lak jer je morala da se podvrgne vantelesnoj oplodnji, a svoje iskustvo deli sa javnosti kako bi pružila podršku drugim ženama koje prolaze kroz to.Trombofilija predstavlja sklonost ka nastanku krvnog ugruška (tromba) koji nastaje kao posledica urođenog i/ili stečenog poremećaja zgrušavanja krvi. Tako nastali tromb može da začepi krvni sud što dovodi do venske/arterijske tromboze.Postoje studije koje trombofiliju povezuju sa uzrocima primarnog steriliteta (što je nemogućnost zatrudnjivanja uopšte), kao posledice mnogobrojnih krvnih ugrušaka koji se stvaraju na endometrijumu i sprečavaju implantaciju embriona.Jelisaveta se porodila u februaru 2019. godine, a u braku sa Teodosićem je nešto više od dve godine. Pre toga su se zabavljali šest meseci.