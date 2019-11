Novosti online | 20. novembar 2019. 16:43 | Komentara: 0

Pevačica Nataša Bekvalac gostovala je u utorak uveče kod Ognjena Amidžića u emisiji "Amidži šou", i tom prilikom otkrila mnoge stvari kojima se gledaoci nisu nadali.Ognjen je insistirao da Nataša objasni pojedine novosadske izraze. Kako bi dočarala koliko se te fraze razlikuju od Beogradskih, ispričala je anegdotu iz vremena kada je počela da se zabavlja sa Dačom Ikodinovićem, njenim bivšim mužem.- Kad smo počeli da se zabavljamo, on je dolazio iz Italije, i ujutru kad se vraćao, on rođeni Beograđanin, ja Novosađanka, i kažem "Jesi za moče", a on kaže "U je*ote" i ja ga pitam da li voli to da jede. A on mi kaže "U Beogradu su moče..." a ja mu kažem da su u Novom Sadu to prženice - ispričala je Nataša.Inače, zanimljiv deo u emsiji je bio kada je Nata potvrdila da ima dosta sličnosti sa rijaliti zvezdom Miljanom Kulić.- Iste smo. Priznajem - rekla je Nataša.